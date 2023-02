Diretta/ Anderlecht Ludogorets, streaming video: belgi favoriti (Conference League)

DIRETTA ANDERLECHT LUDOGORETS: GARA DA RIBALTARE!

Anderlecht Ludogorets, in diretta giovedì 23 febbraio 2023 alle ore 18.45 presso il Lotto Park di Anderlecht, sarà una gara valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Conference League. Dopo i primi 180 minuti tutto è ancora aperto, con la compagine ospite avanti nei pronostici.

DIRETTA/ Ludogorets Anderlecht (risultato finale 1-0): Raman non trova il pari

La gara d’andata ha visto prevalere il Ludogorets per 1-0, rete decisiva di Igor Thiago. L’Anderlecht ha bisogno di una vittoria con due gol di scarto per accedere agli ottavi di finale, mentre i bulgari hanno due risultati su tre a disposizione. In caso di vittoria dei belgi con una rete di scarto si andrà ai tempi supplementari.

Diretta/ Roma Ludogorets (risultato finale 3-1): impresa leggendaria dei giallorossi!

ANDERLECHT LUDOGORETS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Anderlecht Ludogorets non è una di quelle disponibili per questo turno di Conference League: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno ma ci sarà comunque la possibilità di seguire in diretta azioni salienti e gol nel contenitore Diretta Gol che offre aggiornamenti in tempo reale per tutti i match di Europa League e Conference League. Il canale Diretta Gol è visibile anche in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito o tramite l’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ANDERLECHT LUDOGORETS

Qualche nodo da sciogliere per gli allenatori di Anderlecht e Ludogorets, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dalla compagine belga, in campo con il 4-3-3: Verbruggen, Murillo, Debast, Vertonghen, Sardella, Arnstad, Diawara, Verschaeren, Dreyer, Slimani, Stroeykens. Passiamo adesso ai bulgari, in campo con lo stesso modulo di gioco: Padt, Witry, Plastun, Russo, Gropper, Show, Nonato, Pedro Naressi, Despodov, Igor Thiago, Tekpetey.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LUDOGORETS/ Quote, Belotti è il bomber di Europa League

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Anderlecht Ludogorets. Partiamo dall’1-X-2 grazie a Eurobet: la vittoria dell’Anderlecht è a 1,90, il pareggio è dato a 3,40, mentre il successo del Ludogorets è a 3,85. L’Under 2,5 è quotato 1,77, mentre l’Over 2,5 è quotato 1,95. Infine spazio a Gol e No Gol rispettivamente a 1,78 e 1,93.











© RIPRODUZIONE RISERVATA