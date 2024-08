DIRETTA ANDY DIAZ FINALE SALTO TRIPLO STREAMING, TRA DUBBI E SPERANZE (OLIMPIADI PARIGI 2024, OGGI 9 AGOSTO)

Una grande speranza ma anche mille dubbi dopo la qualificazione, così arriviamo alla diretta Andy Diaz nella finale del salto triplo maschile che potremo seguire dalle ore 20.13 di stasera, venerdì 9 agosto, naturalmente allo Stade de France per l’atletica leggera alle Olimpiadi Parigi 2024. Andy Diaz è un “nuovissimo italiano”, classe 1995 cubano di nascita diventato nostro cittadino dal 23 febbraio 2023 e già vincitore l’anno scorso del circuito della Diamond League naturalmente per quanto riguarda il salto triplo, di cui è uno dei nomi di spicco attuale con Pedro Pichardo e Jordan Diaz.

Tutto bello, se non fosse che la qualificazione per la finale è arrivata per un soffio. Avrebbe potuto finire ancora prima di cominciare la diretta Andy Diaz nella finale del salto triplo maschile, dal momento che l’italo-cubano si è qualificato con la dodicesima e ultima misura in 16.79 metri, a pari merito con l’undicesimo ma pericolosamente anche con il tredicesimo, eliminato a vantaggio di Andy Diaz solo per le peggiori altre misure. Insomma, i segnali non sarebbero incoraggianti, speriamo che oggi l’azzurro possa tornare ai livelli che gli competono e farci divertire nella diretta Andy Diaz della finale del salto triplo maschile.

ANDY DIAZ FINALE SALTO TRIPLO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta tv Andy Diaz nella finale salto triplo avrà certamente spazio nella visione della sessione serale dell’atletica leggera, su Rai Due ed eventualmente anche Rai Sport, mentre gli abbonati avranno a disposizione anche i canali di Eurosport. Quanto alla diretta streaming video, sappiamo che i riferimenti sono sito e app di Rai Play per tutti, mentre gli abbonati avranno copertura totale sulla piattaforma Discovery Plus. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY ANDY DIAZ OLIMPIADI PARIGI 2024

DIRETTA ANDY DIAZ FINALE SALTO TRIPLO: LA PRESENTAZIONE

Abbiamo allora già detto di una situazione decisamente particolare che ci accompagna verso la diretta Andy Diaz della finale del salto triplo maschile, perché l’italo-cubano sarebbe potenzialmente fra i triplisti più forti in circolazione, ma dovrà cambiare praticamente tutto rispetto al mezzo disastro nelle qualificazioni, nelle quali Andy Diaz si è salvato anche con un pizzico di fortuna. La sorte gli ha sorriso, questa sera l’Azzurro dovrà quindi dimostrare di sapersela meritare.

Abbiamo accennato al portoghese Pedro Pichardo e allo spagnolo Jordan Diaz, che sono i due rivali più pericolosi e che nelle qualificazioni hanno onorato il ruolo con le due migliori misure. Il dato curioso è che sono entrambi cubani di nascita, con Andy Diaz potrebbe essere una sfida a tre fra connazionali che adesso rappresentano Nazioni tutte diverse: un elemento decisamente curioso, che conferma il valore della scuola cubana del salto triplo ma che speriamo possa vedere in evidenza anche l’italiano nella diretta Andy Diaz della finale del salto triplo maschile.