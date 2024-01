Diretta/ Angola Burkina Faso (risultato 0-09) streaming video tv: in campo, via! (CAF, 23 gennaio 2024)

DIRETTA ANGOLA BURKINA FASO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Pochissimi minuti al via dell’attesa diretta di Angola Burkina Faso, partita di fondamentale importanza per le sorti del girone D di Coppa d’Africa, dal momento che si tratta dello contro al vertice fra le due Nazionali che finora hanno raccolto 4 punti a testa, frutto ovviamente di una vittoria e un pareggio sia per l’Angola sia per il Burkina Faso. Anche la differenza reti è identica fino a questo momento per le due Nazionali (+1), seppure con una minima differenza dovuta al fatto che l’Angola ha segnato finora quattro gol a fronte delle tre reti al passivo.

Diretta/ Mauritania Algeria (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, via! (CAF, 23 Gennaio 2024)

Per il Burkina Faso contiamo tre gol all’attivo e due gol invece incassati dalla propria difesa. Questo dettaglio farebbe la differenza in caso di ulteriore pareggio oggi, perché l’Angola resterebbe davanti alBurkina Faso proprio grazie a quel gol segnato in più a parità di punti in classifica e pure di differenza reti – che ovviamente non cambierebbe se lo scontro diretto terminasse con il segno X. Adesso però basta numeri e parole, cediamo la parola al campo perché inizia davvero la diretta di Angola Burkina Faso! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Risultati Coppa d'Africa, classifiche/ Diretta gol live score: Camerun agli ottavi! (23 gennaio 2024)

DIRETTA ANGOLA BURKINA FASO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Angola Burkina Faso sarà disponibile in chiaro sul canale di Sportitalia, ossia il 60 del digitale terrestre. La gara sarà seguibile anche su Sky al 5060 e in streaming sul sito ufficiale dell’emittente televisiva.

ANGOLA BURKINA FASO: I TESTA A TESTA

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Angola Burkina Faso, possiamo parlare di una storia decisamente equilibrata per quanto riguarda i precedenti di questa partita della Coppa d’Africa. Infatti, Angola e Burkina Faso si sono affrontate per sei volte prima di oggi e il bilancio è in perfetta parità, con due vittorie per parte più altrettanti pareggi. Il dato è ancora più interessante perché tutte le partite in questione sono state disputate dal 2012 in poi, quindi potremmo dire che il match sta diventando un classico.

Diretta/ Gambia Camerun (risultato finale 2-3): Wooh porta i suoi agli ottavi! (CAF, 23 gennaio 2024)

L’Angola ha (per ora) aperto e chiuse, perché vinse per 2-1 la prima partita domenica 22 gennaio 2012 e ha vinto con il medesimo risultato domenica 18 novembre 2018, mentre in mezzo ci sono stati i due pareggi (1-1 mercoledì 19 novembre 2014 e 0-0 martedì 16 gennaio 2018) e naturalmente le due vittorie per il Burkina Faso, ottenute invece con un nettissimo 3-0 mercoledì 10 settembre 2014 e poi per 3-1 sabato 10 giugno 2017, per cui proprio il Burkina Faso è in vantaggio per 9-6 nei gol segnati. Adesso però la partita manca da oltre cinque anni, qualcuno oggi riuscirà a spezzare questo equilibrio? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ANGOLA BURKINA FASO: RISULTATO IN EQUILIBRIO?

Benvenuti alla diretta Angola Burkina Faso, in programma oggi, 23 gennaio 2024, alle ore 21.00. Questa partita riveste un’importanza cruciale poiché è valida per l’ultima giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa. Attualmente, l’Angola si trova in una posizione di notevole vantaggio, occupando il primo posto nel girone. La squadra ha sin qui avuto un percorso impressionante con una vittoria e un pareggio nei precedenti incontri. La prima posizione nel girone riflette la coesione di squadra e la determinazione nel raggiungere il successo.

Dall’altra parte, il Burkina Faso si posiziona al secondo posto nel girone. La squadra ha registrato un pareggio e una vittoria, ma la minore differenza reti li colloca al secondo posto dietro l’Angola. La sfida di oggi sarà cruciale per il Burkina Faso, che cercherà di garantirsi un passaggio alla fase successiva del torneo. Entrambe le formazioni puntano alla vittoria, ma il Burkina Faso sa che solo un risultato positivo potrebbe permettergli di superare l’Angola e conquistare il primo posto nel girone. L’Angola, d’altra parte, cercherà di mantenere la posizione in vista delle fasi a eliminazione diretta.

ANGOLA BURKINA FASO: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni per la diretta di Angola Burkina Faso promettono un’interessante battaglia tattica sul campo. Da un lato, l’Angola si schiererà con un solido 4-2-3-1, affidando il ruolo di attaccante esterno a Gilberto, supportato da Ziny nel delicato ruolo di trequartista. Nel cuore del centrocampo, Show e Fredy saranno incaricati di recuperare palloni e fornire supporto sia in fase difensiva che nell’iniziativa offensiva. La scelta di un 4-2-3-1 evidenzia l’approccio equilibrato della squadra angolana L’attaccante Gilberto, con la sua rapidità e capacità di dribbling, sarà una minaccia costante per la difesa avversaria, mentre Ziny, nel ruolo di trequartista, avrà il compito di orchestrare le azioni offensive.

Nel frattempo, il Burkina Faso adotterà un 4-2-3-1 atipico, con Sangare che occuperà il ruolo di trequartista. Konate sarà l’unica punta di ruolo a ricevere il supporto creativo di Sangare nel cuore dell’attacco. In difesa, la presenza di Dayo suggerisce solidità e esperienza nel ruolo di difensore centrale. La sua abilità nel leggere il gioco e nel contrastare gli attacchi avversari sarà fondamentale per stabilizzare la retroguardia del Burkina Faso. Entrambe le squadre entreranno in campo con strategie tattiche ben definite, e la sfida tra Gilberto e Ziny da una parte, e Sangare e Konate dall’altra, sarà uno degli elementi chiave da seguire durante la partita.

ANGOLA BURKINA FASO, LE QUOTE

Per chi volesse scommettere nella diretta di Angola Burkina Faso, sappiate che sul sito di Eurobet ci sono quote davvero interessanti: la vittoria dell’Angola che viene contrassegnata dal segno 1 viene data a 3,5 mentre la vittoria del Burkina Faso a 3,8. Il pareggio distinto dal segno X viene quotato a 4,5.











© RIPRODUZIONE RISERVATA