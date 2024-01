Video/ Empoli Monza (3-0) gol e highlights: tripletta di Zurkowski! (Serie A, 21 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI EMPOLI MONZA: LA SINTESI

Allo Stadio Carlo Castellani l’Empoli supera il Monza con un netto 3 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Nicola provano subito a proporsi in avanti con Cerri fermato però dalla difesa avversaria e gli ospiti guidati dal tecnico Palladino vivono alcuni attimi di apprensione già al 3′ quando Gagliardini deve abbandonare il campo per qualche istante a causa di un problema ad una caviglia. Gli azzurri insistono e dopo averci provato con Gyasi all’11’ riescono a passare in vantaggio al 12′ grazie alla rete messa a segno da Żurkowski.

I minuti scorrono sul cronometro ed i biancorossi tentano di replicare affidandosi ad una giocata di Colpani, ben disinnescato da Caprile tra i pali, al 17′ e con una conclusione di Dany Mota, senza tuttavia inquadrare lo specchio della porta, intorno al 25′. Il loro collega Pedro Pereira colpisce poi di testa al 29′ ma in posizione di fuorigioco. Nel finale della prima frazione di gioco pure Giagliardini fallisce un’opportunità per il Monza al 31′ ed i toscani ne approfittano così da trovare invece il gol del raddoppio al 38′ per merito di Zurkowski, autore dunque di una doppietta personale sul tiro di Cerri respinto da Sorrentino.

Nel secondo tempo l’Empoli riparte forte ripetendo quanto visto durante la frazione di gioco precedente ed è Marin a calciare alto sopra la traversa al 48′. I brianzoli suonano invece la carica al 55′ sollecitando Caprile con un colpo di testa da distanza ravvicinata tentato da Dany Mota. Gli sforzi monzesi non risultato essere sufficienti per riaprire la gara che viene piuttosto chiusa in maniera virtuale al 73′ dal solito Zurkowski, il quale completa la tripletta raccogliendo la sfera sul tentativo di Shpendi respinto da Caldirola. Nell’ultima parte dell’incontro il colpo di testa del subentrato Caldirola sugli sviluppi di un corner non mette in difficoltà Caprile all’83’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Antonio Giua, proveniente dalla sezione di Olbia, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Bereszynski da un lato, Caldirola, Dany Mota e Pablo Marì dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventunesimo turno di campionato permettono all’Empoli di salire a quota 16 nella classifica della Serie A mentre il Monza non si muove, rimanendo fermo a 25 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI EMPOLI MONZA: IL TABELLINO

Empoli-Monza 3 a 0 (p.t. 2-0)

Reti: 12′, 38′, 73′ Zurkowski(E).

EMPOLI (4-3-3) – Caprile; Bereszynski(61′ Cacace), Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Zurkowski, A. Grassi, R. Marin(61′ Maleh); Gyasi, Cerri(69′ Shpendi), Cambiaghi(86′ Fazzini). Allenatore: Davide Nicola. A disposizione: Baldanzi, Corona, Goglichidze, Indragoli, Perisan, Seghetti.

MONZA (3-4-2-1) – A. Sorrentino; Izzo(46′ D’Ambrosio), Pablo Marì, Caldirola; P. Pereira(67′ V. Carboni), Pessina, Gagliardini(46′ Bondo), Kyriakopoulos; Colpani(75′ Maldini), Dany Mota; L. Colombo(46′ Maric). All.: Raffaele Palladino. A disposizione: Akpa Akpro, Bettella, A. Carboni, Ciurria, Donati, Ferraris, Gori, Mazza.

Arbitro: Antonio Giua (sezione di Olbia).

Ammoniti: 49′ Bereszynski(E); 70′ Caldirola(M); 72′ Dany Mota(M); 90’+2′ Pablo Marì(M).

