DIRETTA AREZZO LEGNAGO SALUS, I TESTA A TESTA

Prima dell’inizio del match Arezzo Legnago Salus, impegnate nel quarto turno di Serie C girone B, soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Sul terreno di gioco dei toscani le due compagini si sono scontrate in una sola occasione, ovvero il 23 dicembre 2020. Tale match terminò con un pareggio (1-1) in virtù del gol di Luppi e del calcio di rigore trasformato da Cutolo, oggi direttore sportivo degli amaranto.

Nella stessa stagione sportiva, inoltre, sul campo del Legnago, stesso risultato: in rete in quell’occasione Bulevardi e Di Grazia. Oggi, quindi, al “Città di Arezzo” la terza sfida in assoluto tra le due compagini. (Giulio Halasz)

DOVE VEDERE DIRETTA AREZZO LEGNAGO SALUS, STREAMING VIDEO

Dove vedere la diretta Arezzo Legnago Salus? La risposta è semplice e vale per tutte le gare di Serie C vale a dire Sky o NOW.

Anche per ciò che riguarda la diretta streaming non potete sbagliarvi affidandovi alle applicazioni di Sky e NOW scaricabili su tutti i dispositivi.

SETTEMBRE NERO

Due squadre che nell’ultimo periodo hanno fatto davvero tantissima fatica: inizio molto complicato per le formazioni impegnate nella diretta Arezzo Legnago Salus, una contro l’altra questo venerdì 13 settembre alle ore 20:45.

L’Arezzo aveva iniziato anche molto bene l’anno con il passaggio del turno in Coppa Italia Serie C contro Vis Pesaro e Ascoli fino all’esordio vincente con il Campobasso. Poi il delfino con il ko sul campo della stessa Vis Pesaro battuta in Coppa e l’ultimo con il Pineto.

Il Legnago Salus è in condizioni ancora peggiori se consideriamo la sconfitta in Coppa Italia di categoria con il Vicenza e i tre ko in altrettante partite in Serie C: 3-2 del Pontedera, 2-0 dl Campobasso e infine l’1-0 in casa contro la Vis Pesaro.

LE PROBABILI FORMAZIONI AREZZO LEGNAGO SALUS

Adesso è il momento delle probabili formazioni Arezzo Legnago Salus. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-3-3. Tra i pali Trombini, difesa a quattro con Montini, Del Fabro, Gigli e Coccia. Agiranno da mezzali Mawuli e Renzi con Settembrini in regia. Tridente formato da Guccione, Gucci e Tavernelli.

Gli ospiti si disporranno secondo il modulo 3-4-1-2: Toniolo sarà difeso dal terzetto Ampollini, Noce e Zanandrea. Nella zona nevralgica del campo Muteba, Casarotti, Viero e D’Amore mentre Demirovic supporterà Svidercoschi e Rossi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE AREZZO LEGNAGO SALUS

Per ultima cosa visioniamo insieme le quote per le scommesse sulla diretta Arezzo Legnago Salus. A partire con i favoriti del pronostico è proprio l’Arezzo a 1.50, nettamente più basso della quota 6 relativa al 2 fisso. La X del pari è a 3.65.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol all’interno della partita, è dato a 2.15 con l’Under a 1.60. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.20 e 1.53.