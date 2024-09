PINETO AREZZO, SI SFIDANO DUE SQUADRE FERITE

Si apre anche la terza giornata del Girone B di Serie C e lo fa con la diretta Pineto Arezzo pronta a giocarsi sabato 7 settembre con calcio d’inizio alle 20,45. Le due squadre non stanno attraversando un momento particolarmente brillante e questa partita potrebbe essere un’importante spartiacque per la stagione in corso.

I padroni di casa, infatti, sono ancora imbattuti ma hanno pareggiato due partite per 0 a 0 dimostrando grandi difficoltà in fase offensiva. Sembra essere partito bene l’Arezzo in grado di vincere per 1 a 0 l’esordio con il Campobasso prima di incassare un sonoro 3 a 0 dalla Vis Pesaro che ha messo grandi dubbi sui toscani.

DIRETTA PINETO AREZZO, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Pineto Arezzo sarà necessario essere abbonati a Sky che trasmetterà la partita anche in streaming con il servizio offerto da NOW TV. Sarà possibile seguire questa partita anche con noi che vi racconteremo gli avvenimenti principale con una diretta testuale e costanti aggiornamenti.

PINETO AREZZO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Prima del fischio d’inizio della diretta Pineto Arezzo è fondamentale andare a vedere insieme le probabili formazioni per questa partita. Cudini schiera il suo 4-4-2 dove regna l’equilibrio ed è chiesto un grande lavoro ad Amadio e Del Sole sulle fasce. Davanti il duo sarà formato da Villa e Fabrizi con Gambale che cerca un minutaggio importante anche a partita in corso.

4-3-3 per Troise che andrà con un tridente offensivo formato da Gucci, Guccione e Gaddini chiamati a sbloccare una fase offensiva non prolifica fino ad ora. Del Fabbro e Gigli compongono la coppia difensiva davanti a Trombini con Coccia e Lazzarini come terzini.

PINETO AREZZO, LE QUOTE

Partita molto equilibrata anche secondo le quote Snai quella della diretta Pineto Arezzo. L’1 in favore dei padroni di casa è quotato a 2,60 mentre il 2 per gli ospiti poco più alto a 2,65. Si alza la quota per il pareggio X che arriva fino a 2,90.