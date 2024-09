VIDEO LEGNAGO SALUS VIS PESARO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Mario Sandrini la Vis Pesaro si impone in trasferta per 1 a 0 sul Legnago Salus come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i veneti non vivono un’inizio di match propriamente sereno a causa dell’infortunio prematuro rimediato da Casarotti, rimpiazzato appunto da Demirovic già intorno al 10′.

I marchigiani tentano quindi di proporsi in zona offensiva con una certa pericolosità verso il 27′ quando il portiere Toniolo disinnesca la giocata di Palomba ed i veneti perdono invece un altro elemento rimpiazzando anche in questo caso per infortunio Pelagatti con Ruggeri al 33′. Nel secondo tempo la squadra allenata da mister Stellone riparte forte senza tuttavia centrare lo specchio della porta al 47′ con un tiro di Orellana e la compagine guidata dal tecnico Gastaldello risponde con un colpo di testa a centrare la traversa da parte di Svidercoschi.

Nel finale i biancorossi sembrano crederci vedendosi deviare in angolo un altro colpo di testa di Paganini al 74′ ed è invece Di Paola a spezzare l’equilibrio con la rete decisiva siglata con l’aiuto di Orellana all’85’. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giuseppe Rispoli, proveniente dalla sezione di Locri, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Ampollini al 19′, Muteba al 24′ e Rossi al 65′ da un lato, Bove al 22′, Peixoto al 55′, Pucciarelli al 68′ ed Okoro al 90’+2′ dall’altro.

I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo terzo turno di campionato permette alla Vis Pesaro di raggiungere quota 6 nella classifica del girone B della Serie C mentre il Legnago Salus non si muove e rimane dunque fermo a 0 punti.

