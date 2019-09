Diretta Argentina Spagna/ Streaming video tv, la finale dei Mondiali basket 2019

Argentina Spagna, in diretta dalla Wukesong Sport Arena di Pechino, è la finale dei Mondiali di basket 2019. Appuntamento di lusso dunque oggi pomeriggio, alle ore 14.00 italiane di domenica 15 settembre, giorno in cui si assegnerà il titolo iridato del basket. Argentina Spagna non era di certo nei pronostici di inizio torneo: due eccellenti squadre naturalmente, ma le principali favorite erano altre. Strada facendo i giudizi sono cambiati: eccellente soprattutto il cammino dell’Argentina, che ha eliminato in modo molto convincente prima la Serbia ai quarti e poi la Francia in semifinale. La Spagna di Sergio Scariolo invece ha avuto bisogno di due tempi supplementari per vincere la semifinale contro l’Australia, ma di certo è squadra solida, completa e scomoda per chiunque – potrebbe tornare sul tetto del mondo dopo il trionfo del 2006, mentre l’unica vittoria dell’Argentina risale al 1950.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ARGENTINA SPAGNA

Ricordiamo che la diretta tv di Argentina Spagna sarà garantita in esclusiva da Sky Sport Arena, il canale numero 204 della piattaforma satellitare che è stato la casa di questi Mondiali di basket 2019. Di conseguenza, gli abbonati Sky avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio Sky Go per seguire la finale che determinerà i nuovi campioni del Mondo.

DIRETTA ARGENTINA SPAGNA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Argentina Spagna, abbiamo già evidenziato che i sudamericani sono stati davvero convincenti nelle ultime partite. Vittoria con dieci punti di scarto nei quarti contro la Serbia che era considerata forse la favorita assoluta, poi ecco uno scarto di 14 punti rifilato alla Francia che aveva invece eliminato gli Stati Uniti. Un ruolino di marcia fenomenale per questa Argentina che unisce alcuni veterani della generazione d’oro (su tutti Luis Scola) con nomi più giovani ma ormai di altissimo livello, a cominciare da Facundo Campazzo. Altro elemento molto interessante è che nessun giocatore della Nazionale argentina milita nella NBA, potrebbe essere un ulteriore smacco per il basket Usa. La Spagna ha convinto meno sotto il profilo del gioco, ma ha superato con successo tutti gli ostacoli finora affrontati: non si può di certo sottovalutare Marc Gasol, Ricky Rubio e compagnia, che potrebbero scrivere un’altra pagina di storia per il basket spagnolo.



