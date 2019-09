Risultati Mondiali basket 2019/ Diretta live score: al via i quarti (10 settembre)

Oggi martedì 10 settembre sarà un altro giorno importante per i risultati Mondiali basket 2019. Il torneo iridato in Cina infatti ieri ha chiuso anche la seconda fase a gironi e da oggi cominciano i quarti di finale – purtroppo senza l’Italia – e di conseguenza la decisiva fase ad eliminazione diretta. Ricordiamo allora subito il programma delle due partite che oggi ci daranno gli attesi risultati ai Mondiali basket 2019, espresso naturalmente in orari italiani: si comincerà alle ore 13.00 con Argentina Serbia, alle ore 15.00 sarà invece la volta di Spagna Polonia. Come già accennato, comincia l’eliminazione diretta: basta calcoli e combinazioni, chi vince avanza e si giocherà le semifinali che sono in calendario venerdì continuando a inseguire il titolo iridato, chi perde invece dovrà accontentarsi delle partite di qualificazione dal quinto all’ottavo posto, che saranno invece giovedì ma naturalmente hanno importanza molto minore.

RISULTATI MONDIALI BASKET 2019: I TEMI D’INTERESSE

Aspettando dunque di scoprire i risultati dei Mondiali basket 2019 per i due quarti di finale attesi oggi, dobbiamo sottolineare che i temi d’interesse sono molti. Ad esempio la presenza della sorpresa Polonia, che era difficile da immaginare fra le prime otto del mondo e che oggi affronterà il duro esame Spagna; gli iberici fin qui non hanno forse impressionato come qualità di gioco, ma battendo la Serbia hanno chiuso a punteggio pieno le prime due fasi e adesso hanno un quarto sulla carta più “facile” che rende Scariolo favorito per un posto in semifinale. La Serbia invece – dopo avere destato una notevole impressione per le prime quattro partite – proprio a causa della sconfitta con la Spagna si ritrova abbinata all’Argentina nella partita sicuramente più attesa oggi, una sfida che trasuda la storia del grande basket su entrambi i fronti.

RISULTATI MONDIALI BASKET 2019: I QUARTI DI FINALE

Ore 13.00 Argentina Serbia

Ore 15.00 Spagna Polonia



