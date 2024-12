DIRETTA ARSENAL MONACO, SCONTRO AL VERTICE

La diretta Arsenal Monaco sarà una delle partite più avvincenti delle sesta giornata della prima fase della Champions League 2024/25. Entrambe a quota dieci punti, le due squadra si trovano attualmente fra le prime otto squadre di questa Champions, quello che andrebbero dirette agli ottavi di finale. La squadra di Arteta ha totalizzato tre vittorie e un pareggio, perdendo solo contro l’Inter per 1-0. Ora il calendario è in discesa per i Gunners, che oltre al Monaco dovranno affrontare Dinamo Zagabria e Girona, ma con le altre che scalpitano alle spalle è fondamentale fare en plein per assicurarsi gli ottavi di finale.

Per il Monaco al contrario il percorso è piuttosto in salita, oltre all’Arsenal infatti i monegaschi dovranno ancora vedersele con Aston Villa e, soprattutto, Inter. Sarà perciò difficile per i biancorossi rimanere nelle prime otto, salvo proprio una sorpresa a Londra…

DOVE VEDERE DIRETTA ARSENAL MONACO IN TV E IN STREAMING VIDEO

La diretta Arsenal Monaco sarà trasmessa in diretta su Sky, emittente che detiene i diritti per la Champions League 2024/25, a partire dalle ore 21 sul canale Sky Sport 255. Inoltre sarà possibile seguirla in streaming tramite Sky Go o Now TV su PC, smartphone e tablet. Altri servizi potrebbero offrire la partita su piattaforme come UEFA.tv a livello internazionale.

LE PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL MONACO

Per la diretta Arsenal Monaco le squadre dovrebbero scendere in campo così. L’Arsenal dovrebbe schierarsi con un 4-3-3, avrà Raya tra i pali, con Partey, al posto dell’infortunato Zinchenko, Saliba, Kiwior e Timber a formare la difesa. A centrocampo, Odegaard, Jorginho e Rice, mentre l’attacco vedrà Saka, Havertz e Trossard. Il Monaco risponde con un 4-2-3-1: Majecki in porta, con Vanderson, Singo, Kehrer e Kaio Henrique a comporre la retroguardia. Camara e Zakaria agiranno a centrocampo, e Akliouche, Minamino e Golovin sosterranno Embolo in attacco.

SCOMMESSE ARSENAL MONACO, LE QUOTE

Per la diretta Arsenal Monaco i gunners sono nettamente favoriti è favorito con una quota di circa 1.30 per la vittoria, mentre il Monaco è dato addirittura a 10.00 dai principali siti di scommesse, con il pareggio a 5.50. Per gli scommettitori interessati ai gol, l’Over 2.5 è quotato a 1.75, mentre l’Under 2.5 è a 2.10. Un’interessante opzione potrebbe essere la scommessa sul numero di gol nei primi 30 minuti, con una quota di 3.20 per almeno uno in avvio.