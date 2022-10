DIRETTA/ Arsenal Tottenham video streaming tv: sono 60 i precedenti in Premier League

DIRETTA ARSENAL TOTTENHAM: I TESTA A TESTA

Mentre cresce l’attesa per la diretta di Arsenal Tottenham, possiamo accennare qualcosa sulla storia di questa partita, ad esempio il bilancio del derby di Londra in campionato da quando il massimo torneo inglese ha assunto la denominazione di Premier League, cioè negli ultimi 30 anni. Si contano infatti 60 partite, con un bilancio favorevole all’Arsenal perché ci parla di ventidue vittorie per i Gunners e appena quindici per il Tottenham, con ben ventitré pareggi a completare il quadro e 95-76 in favore sempre dell’Arsenal per quanto riguarda il numero dei gol segnati.

Contando invece gli ultimi dieci precedenti in assoluto (comprese le Coppe inglesi) ecco che da sabato 18 febbraio 2018 in poi ci sono state invece cinque vittorie per gli Spurs, più due pareggi e tre successi per l’Arsenal, che di conseguenza negli ultimi anni sta facendo più fatica nei derby contro il Tottenham. Infine, nello scorso campionato ecco una vittoria per parte, sempre per la squadra di casa. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ARSENAL TOTTENHAM STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA?

Come per tutte le partite del calcio inglese, per vedere la diretta Arsenal Tottenham in tv bisognerà avere un abbonamento Sky, visto che la partita verrà trasmessa suoi loro canali Sky Calcio, sul canale numero 203 ovvero Sky Sport Football. In alternativa, per seguire la diretta in streaming video basterà fare un abbonamento a NowTv.

ARSENAL TOTTENHAM: GRANDE SFIDA!

Arsenal Tottenham, in diretta sabato 1 ottobre 2022 alle ore 13.30 presso l’Emirates Stadium di Londra, sarà una sfida valida per la 9^ giornata della Premier League inglese. Il 192* North London Derby, una delle grandi classiche del calcio europeo che andrà in scena con entrambe le squadre ai vertici del campionato inglese, con l’Arsenal primo in classifica e il Tottenham che insegue al secondo posto (a braccetto con il Manchester City) a quota 17 punti.

L’Arsenal è arrivato alla sosta internazionale vincendo in casa del Brentford un altro derby londinese, con 6 vittorie e una sconfitta nelle precedenti partite disputate (la settima giornata è stata rinviata per il lutto per la scomparsa della Regina Elisabetta II). Il Tottenham di Conte è arrivato alla pausa dopo una goleada inflitta al Leicester, 6-2 il punteggio. Il 26 settembre 2021 l’Arsenal ha vinto 3-1 l’ultimo derby casalingo contro il Tottenham, che in Premier League non vince in casa dei Gunners dal 2-3 del 20 novembre 2010.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL TOTTENHAM

Le probabili formazioni della diretta Arsenal Tottenham, match che andrà in scena all’Emirates Stadium di Londra. Per l’Arsenal, Mikel Arteta schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Passador, Anton, N’Guessan, Gineitis, Caccavo, Ansah, Antolini, Dellavalle, Dembele, Weidmann, Ruszel. Risponderà il Tottenham allenato da Antonio Conte con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Forster; Romero, Dier, Lenglet; Emerson Royal, Hojbjerg, Bentancur, Sessegnon; Kulusevski, Son; Kane.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ARSENAL TOTTENHAM

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Arsenal Tottenham, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Premier League. La vittoria dell’Arsenal con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Tottenham, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.











