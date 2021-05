Diretta/ Arsenal Villarreal (Europa League) streaming video e tv. Rimonta possibile

DIRETTA ARSENAL VILLARREAL: INGLESI ALL’ATTACCO!

Arsenal Villarreal, in diretta giovedì 6 maggio 2021 alle ore 21.00 presso l’Emirates Stadium di Londra, sarà una sfida valevole per la semifinale di ritorno di Europa League. Rimonta possibile per gli inglesi dopo il 2-1 dell’andata in favore del “Submarino Amarillo”. All’Estadio de la Ceramica è andata in scena una partita rocambolesca, dominata dal Villarreal nel primo tempo ma nella ripresa i Gunners sono riusciti a tirare fuori l’orgoglio, portando così la formazione allenata da Arteta nella condizione di accedere alla finale di Europa League con un successo di misura. Viste le classifiche dei rispettivi campionati, questa competizione resta l’unica porta per entrare nella prossima Champions League per i due club.

Resta nono in classifica l’Arsenal in Inghilterra, anche dopo l’ultima vittoria esterna sul campo del Newcastle e anche la partecipazione alla prossima Europa League è a forte rischio. Dall’altra parte in Spagna il Villarreal ha battuto di misura il Getafe in casa e si è portato a una sola lunghezza dalla Real Sociedad quinta in classifica, ma anche in questo caso l’orizzonte di campionato non prevede la qualificazione alla Champions: la sfida all’Emirates sarà dunque il crocevia decisivo nella stagione di entrambi i club.

DIRETTA ARSENAL VILLARREAL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arsenal Villarreal sarà un’esclusiva riservata agli abbonati alla televisione satellitare, perché la semifinale sarà trasmessa soltanto da questa emittente. Di conseguenza, i clienti potranno accedere al decoder di Sky per le immagini del match, oppure usufruire del servizio di diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL VILLARREAL

Le probabili formazioni della sfida tra Arsenal e Villarreal all’Emirates Stadium. I padroni di casa allenati da Mikel Arteta scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Leno; Chambers, Holding, Pablo Marí, Xhaka; Elneny, Partey, Smith Rowe; Pépé, Aubameyang, Saka. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Unay Emery con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Rulli; Mario, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chuckwueze, Parejo, Coquelin, Trigueros; Alcácer, Moreno.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Arsenal e Villarreal, le quote del bookmaker Sky moltiplicano per 1.87 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.55 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 4.25 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



