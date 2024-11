VIDEO TOTTENHAM ROMA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Al Tottenham Hotspur Stadium la Roma acciuffa il pareggio per 2 a 2 contro il Tottenham come vedremo nelle immagini video Tottenham Roma con i gol e gli highlights. Nel primo tempo la strada sembra mettersi subito in salita per i capitolini visto che gli Spurs passano in vantaggio immediatamente al 5′ grazie al calcio di rigore trasformato da Son dopo il fallo di Hummels su Sarr ravvisato dal VAR.

Passano i minuti e Dybala chiama in causa l’ex compagno Dragusin al 19′ prima di regalare a Ndicka l’assist per la rete del pareggio trovata al 20′ con un colpo di testa. Al 23′ El Shaarawy deve poi smettere di gioire quando il suo gol del sorpasso viene annullato per fuorigioco mentre sul fronte opposto nè Solanke al 26′ nè Kulusevski al 27′ hanno successo. Ancora Dybala non capitalizza quindi al 28′. Ci pensa Johnson, su assist di Kulusevski, a riportare avanti i suoi sebbene collezionino diverse opportunità fallite con Son al 36′ ed al 40′, con Pedro Porro al 41′ e pure con Kulusevski al 43′.

Nel secondo tempo i giallorossi si vedono annullare nuovamente una rete per fuorigioco con Koné al 53′. Nel finale Angelino coglie un palo all’ora di gioco e Pedro Porro pareggia il conto dei legni con la punizione che si stampa sulla traversa al 62′. Persino Solanke manda la sfera contro la traversa all’81’ ed è Hummels a chiudere i conti con la rete del pari definitivo nel recupero al 90’+1′, venendo premiato da Angelino.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro svedese Glenn Nyberg ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Kulusevski al 28′ e Bentancur al 72′ da un lato, Paredes al 28′ dall’altro. Il punto conquistato in questa quinta giornata del torneo continentale permette al Tottenham di toccare quota 10 ed alla Roma di raggiungere i 6 punti nella classifica dell’Europa League 2024/2025.

VIDEO TOTTENHAM ROMA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS