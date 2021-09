Diretta/ Ascoli Brescia streaming video tv: scontro al vertice (Serie B)

DIRETTA ASCOLI BRESCIA: SFIDA TRA DUE CANDIDATE ALLA PROMOZIONE!

Ascoli Brescia, in diretta sabato 25 settembre 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie B. Scontro al vertice, situazione sorprendente soprattutto per l’Ascoli che è stato probabilmente la grande rivelazione di questo avvio del torneo cadetto. Quattro vittorie nei primi cinque match disputati, dopo lo scivolone interno contro il Benevento è piaciuta la reazione dei marchigiani che hanno battuto l’Alessandria in trasferta con un 1-3 che ha indicato come i bianconeri non vogliano considerarsi solo una meteora in questo avvio di campionato.

Diretta/ Alessandria Ascoli (risultato finale 1-3): tris bianconero, quarta vittoria

Il Brescia dopo tre vittorie in avvio è andato incontro a due pareggi consecutivi, che hanno scatenato alcune polemiche con Filippo Inzaghi molto contrariato dopo un rigore non concesso nel finale del match a Frosinone. Due 2-2 consecutivi contro il Crotone e contro i ciociari hanno fatto scendere le Rondinelle dalla testa della classifica, Brescia ora a -4 dal Pisa capolista. Ascoli vincente 2-1 lo scorso 30 gennaio nell’ultimo precedente contro il Brescia in casa con gol di Eramo e Brosco, i lombardi non vincono al “Del Duca” dal 26 febbraio 2008, 0-1 sempre nel campionato di Serie B.

Diretta/ Frosinone Brescia (risultato finale 2-2) video: Moreo in pieno recupero!

DIRETTA ASCOLI BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Brescia è su Sky Sport: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI BRESCIA

Le probabili formazioni della diretta Ascoli Brescia, match che andrà in scena allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli. Per l’Ascoli, Andrea Sottil schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Leali; Baschirotto, Botteghin, Avlontis, D’Orazio; Saric, Buchel, Collocolo; Fabbrini; Dionisi, Bidaoui. Risponderà il Brescia allenato da Filippo Inzaghi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Joronen; Mateju, Cistana, Mangraviti, Pajac; Bertagnoli, Van De Looi, Jagiello; Leris, Bajic, Tramoni.

DIRETTA/ Ascoli Benevento (risultato finale 0-2): colpo esterno per i campani

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Ascoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Brescia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.



© RIPRODUZIONE RISERVATA