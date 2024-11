DIRETTA ASCOLI GUBBIO, I MARCHIGIANI NON VINCONO DA 12 GIORNATE

La domenica del Girone B di Serie C si chiude con la diretta Ascoli Gubbio in campo alle 19,30 del 24 novembre 2024 per la sedicesima giornata. In campo scenderanno due squadre dai momenti di forma opposti ma alla ricerca dei tre punti per rilanciare la loro classifica. L’Ascoli è in piena zona playout, arriva da quattro 1 a 1 consecutivi e non vince una partita dalla quarta giornata. Meglio il Gubbio che è in zona playoff e ha vinto nell’ultima giornata giocata con un 1 a 0 in casa contro il Carpi.

DIRETTA ASCOLI GUBBIO, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Potrete vedere la diretta Ascoli Gubbio con un abbonamento a Sky o le piattaforme di streaming di NOW TV e Sky GO che trasmetteranno la partita. Sarà anche possibile seguire questo match attraverso la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni salienti con aggiornamenti costanti.

ASCOLI GUBBIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo anche a vedere le probabili formazioni della partita analizzando le possibili scelte dei due allenatori. L’Ascoli di Di Carlo dovrà fare a meno dello squalificato Tavcar che potrebbe essere sostituito da Quaranta che andrà a completare la difesa con Menna, Gagliolo e Cozzoli. Corazza agirà da unica punta con Marsura e Adjapong sulle fasce e un Sillipo che sarà l’unico uomo sulla trequarti.

Difesa a tre, invece, per il Gubbio di Taurino che vedrà D’Avino, Stramaccioni e Signorini a formare la difesa con il sostegno di Corsinelli e Zallu sulle fasce. In attacco sarà solo Fossati a fare reparto con Maisto e Rosaia chiamati a numerosi inserimenti.

ASCOLI GUBBIO, LE QUOTE

Per approfondire ulteriormente la diretta Ascoli Gubbio andiamo a vedere anche quali sono le quote per questa partita utilizzando Snai. I padroni di casa sono dati a 2,05 contro il 3,35 per gli ospiti che sono sfavoriti e vedono il pareggio a 3,10.