DIRETTA GUBBIO CARPI: I TESTA A TESTA

Osserviamo insieme prima del fischio di inizio i precedenti della diretta di Gubbio Carpi, match che andrà a chiudere questa giornata di Serie C del girone centrale. Le due compagini si sono affrontate in tutto tre volte, di cui una nella Coppa Italia di questa categoria. L’ultima volta che queste due formazioni si sono affrontate era il 2021, quella volta vinse il Carpi grazie ad un 4-0 senza appelli. Il computo totale indica infatti due vittorie per gli ospiti di oggi e un singolo pareggio (quello del 2020 terminato con un risultato di 2-2).

Video Entella Gubbio (2-1)/ Gol e highlights: doppietta di Guiu! (Serie C 10 novembre 2024)

Il Gubbio non ha ancora mai vinto contro gli ospiti di oggi che sia questa la volta buona? Cerchiamo di dare una risposta a questa domanda nel prossimo aggiornamento della diretta di Gubbio Carpi, aggiornamento che tratterà il confronto delle due formazioni da un punto di vista statistico, il che ci porta quindi ad un confronto di tipo matematico tra le due formazioni. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Entella Gubbio (risultato finale 2-1): bis vincente di Guiu! (Serie C, 10 novembre 2024)

DIRETTA GUBBIO CARPI, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Vedere la diretta Gubbio Carpi sarà possibile sui canali di Sky o sulle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. L’alternativa per seguire la partita è quella di utilizzare la nostra diretta testuale che vi terrà aggiornati sulle azioni salienti e sullo svolgimento del match.

GUBBIO CARPI, TAURINO E SERPINI PER I PLAYOFF

La quindicesima giornata del Girone B di Serie C si conclude con la diretta Gubbio Carpi in campo alle 17,30 di domenica 17 novembre 2024. La sfida è tra due squadre a pari punti che si giocheranno l’accesso ai playoff, con molta probabilità, fino alle ultime giornate. Il Gubbio di Taurino arriva da una sconfitta per 2 a 1 in casa dell’Entella e cerca riscatto per accorciare ulteriormente la classifica. Pareggio a reti bianche, invece, per il Carpi che si è fermato contro il Campobasso e cerca riscatto in casa degli umbri.

Diretta/ Gubbio Rimini (risultato finale 1-0): rete allo scadere! (Serie C, 2 novembre 2024)

GUBBIO CARPI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme le probabili formazioni per questa partita. I padroni di casa del Gubbio giocheranno con la solita difesa a tre di Taurino con Rocchi, Stramaccioni e Tozzuolo. Rovagli e Fossati saranno i due attaccanti con Rosaia e Zallu sugli esterni con il compito di dare sostegno ad entrambe le fasi di gioco.

Sarà 4-3-1-2 per il Carpi di Serpini che vedrà una coppia formata da Saporetti e Gerbi in attacco con Puletto sulla trequarti con il sostegno di Mandelli in mediana. Contilliano e Figoli completeranno il centrocampo e avranno il compito di giocare da esterni aggiunti.

GUBBIO CARPI, LE QUOTE

Vediamo anche cosa propone Snai per le quote della diretta Gubbio Carpi in campo alle 17,30 di domenica 17 novembre. I padroni di casa sono favoriti dal pronostico e vedono la loro vittoria a 1,80 contro il 2 per gli ospiti a 4,25 e il pareggio X a 3,25.