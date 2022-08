DIRETTA ASCOLI TERNANA/ Streaming video tv: Bucchi-Lucarelli, sfida tra ex bomber

DIRETTA ASCOLI TERNANA: PADRONI DI CASA FAVORITI

La diretta di Ascoli Ternana, che apre la domenica 14 agosto di Serie B alle ore 20:45, non sarà l’unica partita: abbiamo, difatti, un programma molto interessante di Serie B. Due squadre che lo scorso anno sono riuscite, con campionati differenti, a raggiungere i propri obiettivi. Protagonista dello scorso anno è stato sicuramente il tecnico Sottil, che quest’anno, alla luce della passata stagione, ha firmato con l’Udinese per allenare in Serie A. Il nuovo tecnico adesso è Christian Bucchi, ex allenatore di Benevento e Sassuolo, al ritorno in cadetteria dopo l’ultima stagione passata in Serie C con i giuliani della Triestina.

Diretta/ Cremonese Ternana (risultato finale 3-2): passano i grigiorossi

Percorso differente per la Ternana di mister Cristiano Lucarelli: campionato di Serie C stravinto nella stagione 2020-21, con Partipilo e Falletti ha portato tecnica e linfa in Serie B, facendo comunque una più che ottima stagione. Salvezza ottenuta ed attacco pirotecnico per Lucarelli che è pronto per iniziare la terza stagione della sua carriera sulla panchina della Ternana. L’obiettivo quest’anno della Ternana è decisamente di alzare l’asticella dopo la scorsa stagione da neopromossa: più esperienza per la rosa e per il tecnico Lucarelli, che quest’anno è chiamato alla corsa playoff.

Diretta/ Venezia Ascoli (risultato finale 2-3): decide un autogol di Baudouin!

ASCOLI TERNANA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta di Ascoli Ternana in diretta televisiva in tanti modi: sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Now Tv, Dazn, Helbiz Live e Sky Go. Questo match, come per tutte le altre sfide della Serie B, godrà della possibilità di essere vista in più modi possibili affinché ogni singolo tifoso, ed amante della Serie B, nella fattispecie di Ascoli e Ternana, possa vedere la partita della propria squadra in diretta streaming video dal proprio divano di casa.

DIRETTA ASCOLI TERNANA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta di Ascoli Ternana. Partiamo dai padroni di casa che si schierano con in porta l’ex Brescia ed Italia Under 21 Leali. Difesa a 4 con Giordano in pole su Quaranta, centrali confermati gli esperti Bellusci e Botteghin con Donati a destra. Centrocampo che vede l’ex Genoa Callegari in cabina di regia con Buchel e Falzerano che agirà come mezz’ala di sinistra al posto della stella Saric. Tridente a 3 con Soufiane Bidaoui, Dionisi ed Amato Ciciretti.

DIRETTA/ Roma Ascoli (risultato finale 0-1): giallorossi ko, decide Botteghin!

Cristiano Lucarelli che schiererà la sua Ternana con in porta Iannarilli, protagonista in Serie B e Lega Pro con i rossoverdi. Difesa a 4 con Martella che agirà a tutta fascia sinistra, a destra Ghiringhelli con al centro Bogdan e Capuano. Può scivolare in panchina Agazzi a centrocampo con Capanni in pole per una maglia dal primo. Completano la mediana Di Tacchio, proveniente come Bogdan dalla Salernitana, e Palumbo. Tridente offensivo con pochi dubbi: Partipilo, Rovaglia e Pettinari.

LE QUOTE DI ASCOLI TERNANA

Manca pochissimo ormai all’inizio della diretta Ascoli Ternana: il match sembra piuttosto equilibrato con le due squadre che si daranno battaglia fino all’ultimo per tentare di vincere il match. Le quote di Ascoli Ternana, proposte dai migliori siti scommesse, non sono da meno: equilibrio in campo tra le due compagini. La vittoria dell’Ascoli è data a 2.02 da Leo Vegas, con il pari, invece, dato a a 3.25 dalla Snai, Better e bet 365. Quota del pari piuttosto interessante ma non è da sottovalutare un colpo esterno della Ternana in sfavore dell’Ascoli con una puntata di 3.40 per Bet 365 fino al 3.95 da parte della Goldbet e Better.

© RIPRODUZIONE RISERVATA