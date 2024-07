DIRETTA ATALANTA AZ ALKMAAR: PRIMA AMICHEVOLE PER GASPERINI

Finalmente è giunto il giorno oggi, sabato 27 luglio 2024, per ammirare anche la Dea in amichevole grazie alla diretta Atalanta Az Alkmaar, che avrà inizio alle ore 15.00 di questo pomeriggio in casa della formazione olandese, quindi presso l’AFAS Stadion di Alkmaar. I nerazzurri bergamaschi infatti hanno deciso di privilegiare nella prima fase della preparazione gli allenamenti e al massimo le partitelle in famiglia, quindi si parte oggi con le amichevoli e c’è subito una sfida affascinante, contro l’Az Alkmaar quarto nell’ultima Eredivisie e quindi qualificata per la prossima edizione di Europa League.

Naturalmente la competizione è particolarmente cara all’Atalanta, che ha scritto la storia vincendo l’ultima edizione, per cui la diretta di Atalanta Az Alkmaar sarà una fondamentale tappa di avvicinamento innanzitutto al memorabile appuntamento del 14 agosto prossimo, la Supercoppa Europea contro il Real Madrid, oltre che verso l’inizio del campionato di Serie A 2024-2025 e del ritorno della Dea in Champions League. Ecco perché le amichevoli in casa orobica si sono fatte attendere, ma adesso sono subito di livello altissimo: quali saranno le indicazioni della diretta Atalanta Az Alkmaar?

DIRETTA ATALANTA AZ ALKMAAR IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

Amichevole già di ottimo livello tuttavia, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbero purtroppo esserci possibilità per seguire in diretta tv Atalanta Az Alkmaar, l’amichevole che apre il pre-campionato emiliano. Non dovrebbe essere prevista nemmeno una diretta Atalanta Az Alkmaar in streaming video per il match in Olanda, ma certamente provvederanno il sito Internet e i profili social ufficiali dell’Atalanta (e volendo anche della società neerlandese) a fornire tutte le informazioni utili circa questo incontro.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA AZ ALKMAAR

Le probabili formazioni per la diretta Atalanta Az Alkmaar ci presentano indicazioni curiose: da una parte siamo alla prima amichevole estiva, dall’altro canto però mancano già solamente 18 giorni alla Supercoppa Europea e di conseguenza bisognerà fare fin da subito abbastanza sul serio. Potrebbe esserci cautela con chi ha iniziato a lavorare più tardi, in particolare Scamacca e De Ketelaere che sono a disposizione di mister Gian Piero Gasperini solo da pochi giorni, mentre Ederson non è ancora rientrato e Scalvini naturalmente è infortunato.

Ci sono poi quelli che possiamo considerare gli acciaccati di spicco, come De Roon e Koopmeiners oltre al nuovo acquisto Zaniolo. A tal proposito, oggi quindi potrebbe essere il giorno per ammirare il difensore inglese Godfrey, arrivato dall’Everton per 9 milioni di euro, mentre in porta potrebbe già riproporsi l’alternanza Carnesecchi-Musso. In attacco riflettori su Lookman, l’eroe di Dublino, ma anche su Miranchuk e Touré, per il quale si spera in una stagione più fortunata della precedente. Chi di loro sarà davvero protagonista della diretta Atalanta Az Alkmaar?