Diretta sorteggio calendario Serie A 2025/ Streaming video tv: giornate, date e accoppiamenti (4 luglio 2024)

DIRETTA SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A 2025: SCOPRIAMO LE GIORNATE!

Giovedì 4 luglio, dalle ore 12:00, è il momento in cui sarà rivelato in diretta il sorteggio del calendario Serie A 2024-2025: finalmente scopriremo le 38 giornate del massimo campionato di calcio, la cui ultima edizione si è conclusa con la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter e che ripartirà nel weekend del 17-18 agosto, per poi concludersi il 25 maggio 2025. Sarà come sempre un percorso lungo, caratterizzato anche da alcune soste e il solito alternarsi delle coppe europee; invece, sarà garantito il campionato durante le vacanze di Natale così da ridurre gli impegni infrasettimanali, per un calendario che proverà a essere più snello rispetto al passato.

La diretta del sorteggio calendario Serie A 2025 è naturalmente molto attesa: chiaramente a bocce ferme è sempre difficile commentare il percorso delle squadre protagoniste, come sappiamo nel calendario influiscono tanti fattori come stato di forma, infortuni o squalifiche o semplicemente gli incastri con le altre competizioni. Tuttavia, provare a valutare in che modo le big, le potenziali sorprese e chi lotta per salvarsi dovrà procedere lungo la stagione sarà molto interessante, noi adesso possiamo provare a dire già qualcosa circa la diretta del sorteggio calendario Serie A 2025, aspettando che l’evento abbia luogo.

COME VEDERE IL SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Le informazioni che riguardano la diretta tv del sorteggio calendario Serie A 2025 sono state fornite: di fatto, non esisterà una trasmissione vera e propria sui canali della nostra televisione ma sarà comunque possibile assistere all’evento. La messa in onda sarà però in diretta streaming video: la Lega Serie A ha ufficializzato l’apertura dei suoi canali, che nello specifico sono la pagina YouTube e il sito, mentre un’altra possibilità sarà rappresentata da Radio Tv Serie A RDS, specificando che la conduzione sarà affidata a Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida e saranno presenti anche presidente e Amministratore Delegato della Lega, Lorenzo Casini e Luigi De Siervo, oltre agli ambassador Ciro Ferrara e Christian Vieri che commenteranno il sorteggio da studio.

DIRETTA SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A 2025: LE DATE

Dobbiamo innanzitutto dire che la diretta del sorteggio del calendario Serie A 2025 avverrà a Roma, presso l’Auditorium Multimediale di RDS; aspettando che le varie squadre conoscano il loro percorso possiamo fare una rapida carrellata delle principali date che riguarderanno il massimo campionato di calcio. Abbiamo già detto che si inizierà il 17 e 18 agosto, per concludere il 25 maggio; la prima sosta nel calendario Serie A 2025 sarà come da tradizione a inizio settembre, poi un’altra a metà ottobre e dunque la terza sosta a metà novembre, la quarta sarà invece quella di metà marzo.

Tutte queste pause, che saranno indicate nel sorteggio calendario Serie A 2025, sono previste per gli impegni delle nazionali, che vivranno prima le partite di Nations League e poi quelle più importanti delle qualificazioni ai Mondiali 2026; possiamo anche dire che la Supercoppa Italiana si giocherà ancora a gennaio, ma in questo caso il campionato non si fermerà come era già accaduto l’anno scorso, e le quattro squadre coinvolte recupereranno poi i loro impegni. Staremo a vedere, tra poco potremo davvero tuffarci nell’atmosfera della diretta del calendario Serie A 2025 per provare a intuire lo stato d’animo delle venti squadre.











