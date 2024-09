DIRETTA ATALANTA FIORENTINA: I TESTA A TESTA

Ci sono davvero tanti spunti nella storia recente della diretta Atalanta Fiorentina. Basterebbe dire che questo sarà il terzo confronto a Bergamo negli ultimi cinque mesi: il 24 aprile scorso l’Atalanta vinse per 4-1 la semifinale di ritorno di Coppa Italia ribaltando la sconfitta per 1-0 al Franchi di tre settimane prima e conquistando così il posto in finale. In campionato invece si giocò domenica 2 giugno e tutti ricordiamo che il rinvio fu dovuto purtroppo al malore che portò poi alla morte di Joe Barone.

La partita divenne così una sfida di fine campionato e la Fiorentina si prese la soddisfazione di vincere per 2-3, bissando così l’affermazione colta con lo stesso punteggio all’andata a Firenze, giocata quasi nove mesi prima e cioè domenica 17 settembre 2023. Basta quindi tornare a domenica 11 aprile 2021 per trovare i dieci precedenti più recenti, con la Fiorentina che comanda forse più nettamente del previsto grazie a sei vittorie a fronte di tre successi dell’Atalanta e un solo pareggio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COME VEDERE LA DIRETTA ATALANTA FIORENTINA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv di Atalanta Fiorentina sarà garantita solo dai due canali DAZN e DAZN1: appuntamento al numero 214 del decoder satellitare, di conseguenza la partita di Serie A potrà essere seguita dai clienti di entrambe le piattaforme, perché tecnicamente non è fornita dal satellite. L’alternativa naturalmente rimane quella della diretta streaming video, perché DAZN è attivabile, inserendo i dati del proprio abbonamento, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

ATALANTA FIORENTINA: A CACCIA DI RISPOSTE!

C’è grande attesa per la diretta Atalanta Fiorentina, partita che si gioca alle ore 15:00 di domenica 15 settembre per la 4^ giornata di Serie A 2024-2025: parliamo infatti di due squadre che puntano in alto ma non hanno iniziato benissimo la loro stagione, e tra poco dovranno anche confrontarsi con l’Europa. L’Atalanta, dopo il confortante poker di Lecce, ha pagato anche i tanti infortuni perdendo le due trasferte contro Torino e Inter; è crollata a San Siro e in questo periodo ci può stare, in generale la sensazione è quella di una squadra che deve ancora carburare, e sappiamo bene che nel momento in cui lo farà potrebbe anche lottare per lo scudetto.

Per quanto riguarda la Fiorentina, i viola sono imbattuti ma non sono ancora riusciti a vincere; solo pareggi per un Raffaele Palladino che, da questo punto di vista, deve provare a tirar fuori il potenziale da una squadra che certamente ne ha, ma che anche nella gestione di Vincenzo Italiano si era dimostrata poco costante e pragmatica. Noi scopriremo presto quello che succederà nella diretta Atalanta Fiorentina, mentre aspettiamo che le due squadre scendano in campo possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

DIRETTA ATALANTA FIORENTINA: LE PROBABILI FORMAZIONI

È una Dea rinnovata quella che Gian Piero Gasperini propone nella diretta Atalanta Fiorentina: recuperati quasi tutti, ci sono alcuni ballottaggi aperti come quello che in difesa riguarda Kossounou e Kolasinac, sembra invece che De Roon sia destinato a fare il braccetto lasciando a Pasalic lo spot in mediana al fianco di Ederson. Hien comanda la difesa davanti a Carnesecchi; sulle corsie, più Bellanova di Zappacosta (con l’opzione Cuadrado dalla panchina) e Ruggeri a sinistra, sulla trequarti testa a testa tra De Ketelaere e Lookman ma anche tra Samardzic e Brescianini, tante opzioni offensive per l’Atalanta che in ogni caso davanti giocherà con Retegui.

Palladino ha tutta la rosa a disposizione: in porta per la Fiorentina dovrebbe giocare De Gea, finalmente titolare fisso, davanti a lui Comuzzo insidia Martinez Quarta con Pongracic e Biraghi a completare il pacchetto, in mezzo al campo invece ballottaggio Cataldi-Adli per il ruolo di partner di Mandragora, sulle corsie laterali spingeranno Dodò a destra e Gosens, grande ex della partita, sulla mancina. Ecco poi che Kouamé potrebbe giocare in luogo di Riccardo Sottil, comunque favorito; sono sostanzialmente certi della maglia Colpani, come altro trequartista, e Kean che sarà la prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO ATALANTA FIORENTINA

Stando alle quote che l’agenzia Snai ha fornito per la diretta di Atalanta Fiorentina, la Dea parte con i favori del pronostico avendo un valore di 1,80 volte la giocata sul segno 1 per la sua vittoria; per contro il segno 2 che regola l’opzione del successo della Fiorentina porta in dote una vincita che ammonta a 4,25 volte la giocata, infine il segno X – sul quale puntare per il pareggio – vi consentirebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 3,75 volte l’importo che avrete pensato di investire.