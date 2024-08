DIRETTA INTER ATALANTA: TESTA A TESTA

La diretta di Inter Atalanta è un classico della Serie A e del calcio italiano a tinte nerazzurre, stiamo parlando di una partita che si è svolta la bellezza di 127 volte in partite ufficiali senza contare le amichevoli, con cui arriviamo ad una decina di risultati in più. L’abaco storico pende a favore dei milanesi che hanno vinto contro i bergamaschi la bellezza di 68 partite, la Dea negli ultimi anni è rimasta a secco non vincendo in nessuna delle precedenti dieci edizioni di questo match.

Non che gli uomini di Gasperini non ci abbiamo provato, ma spesso l’Inter ha vinto in rimonta come nel caso 3-2 della stagione 22/23, in quello stesso campionato i milanesi vinsero con lo stesso risultato anche al Gewiss Stadium, che ai tempi era l’Atleti Azzurri. Pasalic è uno dei giocatori che segna di più contro gli interisti, sono infatti sei le reti del centrocampista quando affronta la squadra di Milano, calcolando anche quando militava con il Milan. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA INTER ATALANTA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Inter Atalanta sarà necessario essere tra gli abbonati di DAZN che trasmetterà la partita con calcio d’inizio alle 20,45 di venerdì 30 agosto. Anche per questo big match sarà possibile rimanere aggiornati sulle azioni principali della partita seguendo la nostra diretta testuale.

BIG MATCH A TINTE NERAZZURRE

La terza giornata di Serie A si apre con una super sfida a San Siro che ospiterà la diretta Inter Atalanta alle 20,45 di venerdì 30 agosto. I nerazzurri di Milano arrivano da una convincente vittoria in casa contro il Lecce per 2 a 0 e vorranno trovare altri tre punti in una partita contro una delle squadre più ostiche del campionato. Simone Inzaghi ha trovato la quadra contro il Lecce ma non è ancora completamente soddisfatto dell’approccio della sua squadra a questa Serie A e avrà un’interessante prova per capire il livello della sua rosa.

Serve trovare fiducia in casa Atalanta con Gasperini che è reduce da una sfortunata sconfitta contro il Torino e vuole subito riscattarsi provando il colpaccio a San Siro. I nerazzurri di Bergamo potranno contrare su un Retegui in grandissima forma per provare a superare un’Inter che sarà una delle rivali principali per un’ipotesi di Scudetto.

INTER ATALANTA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per la diretta Inter Atalanta valida per la terza giornata di Serie A. I padroni di casa sono pronti ad una maxi conferma dell’undici titolare che ha battuto il Lecce con l’unica eccezione che potrebbe essere in attacco con un Lautaro Martinez che sta cercando di recuperare dal suo affaticamento agli adduttori per affiancare Thuram in una coppia di attacco già ben collaudata.

Qualche dubbio in più in casa Atalanta con Gasperini che deve capire quale potrà essere il tridente da schierare a San Siro. De Ketelaere e Brescianini sono in ballottaggio con Zaniolo e Samardzic mentre Retegui ha il posto praticamente certo. Sull’esterno ci potrebbe anche essere il debutto dell’ex Inter Raoul Bellanova che andrebbe a prendere il posto di uno tra Zappacosta e Ruggeri. Kolasinac punta alla convocazione per il match contro l’Inter mentre Godfrey potrebbe trovare minutaggio a partita in corso.

INTER ATALANTA, LE QUOTE

Lo stimolo di un big match come quello della diretta Inter Atalanta è enorme e porta con sé tanta curiosità che proveremo a rendere razionale analizzando le quote proposte da Sisal per la partita. La squadra di Simone Inzaghi parte con il favore del pronostico e una loro vittoria è quotata a 1,62 contro il 2 per l’Atalanta a 5,00 e il pareggio X a 4,00.