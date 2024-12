DIRETTA INTER TORINO PRIMAVERA, MATCH INTERESSANTE

Squadre in salute che cercano punti utili per allungare il periodo positivo. La diretta Inter Torino Primavera, che si giocherà sabato 7 dicembre 2024 alle ore 11:00, vede rispettivamente la quinta e la terza in classifica di questo campionato. I nerazzurri sono reduci però da una sconfitta, quella contro il Genoa per 3-1, che interrotto una striscia positiva di due pareggi e ben cinque vittorie tra cui il 2-0 a Firenze, sfida che ha avvicinato parecchio la distanza rispetto alla vetta.

Il Torino invece conta la sua ultima sconfitta il 27 ottobre contro il Sassuolo, un pirotecnico 3-2 che ha visto festeggiare i neroverdi. Dopodiché sono arrivate tre vittorie e un pareggio nell’ultimo turno con il Monza col risultato di 1-1.

IN TV DIRETTA INTER TORINO PRIMAVERA, COME VEDERLA IN STREAMING VIDEO

Per assistere in tv gratuitamente alla diretta Inter Torino Primavera vi basterà collegarvi su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Lo stesso discorso vale dunque per la diretta streaming, offerta anch’essa da Sportitalia attraverso sito web o app.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER TORINO PRIMAVERA

Siam arrivati ad analizzare le probabili formazioni Inter Torino Primavera. Partiamo dai lombardi che giocheranno con il modulo 4-3-3. Tra i pali Zamarian, difesa a quattro composta da Della Mora, Re Cecconi, Alexiou e Cocchi. A centrocampo Venturini insieme a Zanchetta e Topalovic mentre davanti De Pieri, Lavelli e Quieto.

I granata invece risponderanno con l’assetto tattico 3-5-2. In porta Plaia, terzetto arretrato formato da Olsson, Mendes e Mullen. Agiranno da esterni Dimitri e Krzyzanowski con Dalla Vecchia, Momba e Acar in mediana. In attacco Franzoni farà coppia con Raballo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE INTER TORINO PRIMAVERA

Infine diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Inter Torino Primavera. La squadra favorita è quella casalinga a 1.85 mentre il 2 fisso che premierebbe i granata si trova a 3.40. Chiudiamo con gli esiti con il segno X a 3.50.

Il Gol, vale a dire entrambe a segno, è dato a 1.57 con il No Gol a 2.15. Over e Under 2.5 sono rispettivamente a 1,66 e 2.