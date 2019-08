Diretta Atalanta Leicester/ Risultato live: terza amichevole inglese per la Dea

Atalanta Leicester è la terza amichevole che la squadra bergamasca gioca nel corso della sua tournée inglese: le due squadre scendono in campo alle ore 20:30 di venerdì 2 agosto. Finora risultati alterni per la Dea in questo percorso di precampionato: nella prima partita è arrivata una sconfitta contro lo Swansea ma poi la squadra ha saputo ritrovarsi e, pur non giocando un primo tempo entusiasmante nel quale ha subito parecchio, ha demolito il Norwich segnando quattro gol. Ci si aspetta ora che i ragazzi di Gian Piero Gasperini riescano ad alzare il livello dal punto di vista della condizione; questa sarà una stagione storica con la prima partecipazione di sempre alla Champions League, ma prima bisognerà provare ad avere il giusto passo in Serie A. Intanto, mentre aspettiamo la diretta di Atalanta Leicester, possiamo vedere in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco, valutando con attenzione le probabili formazioni di questa partita amichevole.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Leicester non verrà trasmessa sui canali dela nostro Paese, salvo variazioni di palinsesto: non sarà possibile seguire la partita amichevole nemmeno con un servizio di diretta streaming video, ma la società inglese ha fatto sapere che su LCFC TV, canale ufficiale del club, sarà mandata in onda la gara previa registrazione sul portale. Ovviamente avrete tutte le informazioni utili del caso sulle pagine che gli orobici mettono a disposizione sui social network, in particolar modo Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA LEICESTER

In Atalanta Leicester Gasperini potrebbe cambiare le carte in tavola, mischiare e presentare una formazione leggermente diversa da quella che ha giocato contro il Norwich. In porta andrà sempre Gollini, ma stavolta in difesa potrebbero esserci Djimsiti e Varnier insieme a uno tra Palomino e Andrea Masiello; sulle fasce si candida Castagne, che può giocare a destra o a sinistra e dunque al posto di Hateboer o Gosens. In mezzo De Roon dovrebbe iniziare al fianco di Freuler; Malinovskyi sarà il possibile trequartista a supporto di Muriel e Duvan Zapata, con riposo per Alejandro Gomez. Il Leicester di Brendan Rodgers dovrebbe giocare con il consueto 4-2-3-1: in porta Kasper Schmeichel, davanti a lui Benkovic e Morgan (o Jonny Evans) con due esterni che possono essere Elder e Fuchs. A centrocampo la cerniera centrale sarà composta da Ndidi e Amartey; può fare un passo avanti Tielemans che si può anche allargare sulla corsia, in questo modo Maddison sarebbe il trequartista centrale con Ayozé Perez a giocarsi il ruolo di esterno sinistro, la prima punta potrebbe già essere Vardy che farà staffetta con Iheanacho.



