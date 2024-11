DIRETTA MILAN EMPOLI, I TOSCANI DISTANO SOLO TRE PUNTI

La diretta Milan Empoli è in programma per sabato 30 novembre 2024 alle ore 18:00 presso lo Stadio Giuseppe Meazza situato nel quartiere San Siro di Milano come partita valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. La situazione non è certo ottimale per i rossoneri che, pur venendo dal successo ottenuto martedì in Champions League in trasferta contro lo Slovan Bratislava, in Italia si trovano ancora in settima posizione con diciannove punti, a sei lunghezze di distacco dalla Juventus che occupa anche la prima casella utile per un piazzamento nelle coppe europee nella prossima stagione.

Oltre a ciò, gli ospiti inseguono i lombardi a soli tre punti ed un successo fuori casa potrebbe voler dire l’aggancio in classifica, ricordando che il Milan deve prestare attenzione soprattutto alle altre inseguitrici alle sue spalle, come il Bologna e l’Udinese, che potrebbero addirittura scavalcarlo nel caso in cui non dovesse riuscire a fare risultato. Entrambe le compagini impegnate quest’oggi a Milano sono inoltre reduci da due pareggi consecutivi ciascuna rispettivamente contro Juventus e Cagliari la prima ed Udinese e Lecce la seconda, con la vittoria che manca dunque da almeno tre giornate.

DIRETTA MILAN EMPOLI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Milan Empoli sarà garantita anche in questo caso da DAZN, piattaforma che possiede i diritti per la messa in onda di tutte le partite de campionato di Serie A per la stagione 2024/2025 che si sta attualmente disputando. Sarà dunque necessario possedere un abbonamento valido per vedere la diretta Milan Empoli streaming su smart phone, tablet, console e browser del pc oppure, se si è anche abbonati a Sky, sintonizzando il televisore sul canale 214 Zona Dazn.

MILAN EMPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Aspettando il calcio d’inizio della diretta Milan Empoli, analizziamo le scelte effettuate dai due allenatori tramite le probabili formazioni della gara valida per la quattordicesima giornata. Possibile 4-2-3-1 per i rossoneri che, facendo a meno di Bennacer, Florenzi e Jovic, schiereranno Maignan tra i pali, Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez in difesa, Fofana e Reijnders in mediana, Chukwueze, Pulisic, Leao sulla trequarti e Morata unica punta.

Mister D’Aversa, non potendo contare sugli indisponibili Ebuehi, Zurkowski, Sazonov e Fazzini, si affiderà al 3-5-2 per i suoi azzurri con Vásquez in porta con davanti a lui Goglichidze, Ismajli e Viti, Gyasi, Maleh, Henderson, Anjorin e Pezzella formeranno il centrocampo mentre la coppia d’attacco sarà invece costituita da Pellegri e Colombo.

MILAN EMPOLI, LE QUOTE

Infine, scopriamo insieme il pronostico dell’esito finale per la diretta Milan Empoli che si disputa per il quattordicesimo turno attraverso l’analisi delle quote offerte dall principali agenzie di scommesse sportive. Secondo quanto pagato da Snai, Betflag, Goldbet e Lottomatica, i rossoneri sono senza ombra di dubbio i favoriti per aggiudicarsi i tre punti messi in palio visto che l’1 viene infatti dato ad appena 1.35. Molto remote sembrano essere le chances riguardanti il successo esterno dei toscani, dato appunto a 8.25, così come l’eventualità di concludere il match con un pareggio, dove l’x è fissato a 5.00.