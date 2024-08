DIRETTA ATLETICA OLIMPIADI PARIGI 2024: OGGI BEN QUATTRO FINALI

Ancora una volta si preannunciano grandi emozioni nella diretta atletica Olimpiadi Parigi 2024 oggi, sabato 3 agosto, nella capitale francese. Tra le protagoniste attese delle finali c’è senza dubbio l’italo ucraina Dariya Derkach che ha finalmente raggiunto l’obiettivo della finale olimpica, un sogno che cullava da tempo. L’azzurra ha superato brillantemente le fasi di qualificazioni del salto triplo: nel primo salto ha ottenuto 14.19 metri (vento nullo), poi è cresciuta ancora al secondo tentativo con un ottimo 14.35 (+0.3 m/s), evitando quindi la terza serie e risparmiando energie preziose per questa sera.

Abbiamo citato subito quello che sarà il culmine per noi della diretta atletica Olimpiadi Parigi 2024, perché ci sono molte aspettative sull’atleta italo ucraina. Il programma completa delle finali atletica parte con la finale del lancio del peso uomini attorno alle 19.35. La diretta atletica Olimpiadi Parigi 2024 prosegue poi con le finali del salto triplo donne alle 20.20, la finale staffetta mista 4x400m alle 20:55 e la finale 100m donne alle ore 21:20

COME VEDERE LA DIRETTA ATLETICA OLIMPIADI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Per quanto riguarda la diretta tv atletica olimpiadi 2024, il punto di riferimento resta Rai Sport, ma va tenuto d’occhio anche Rai Due, oltre ovviamente a Rai Play che tramite il sito e l’applicazione promette di non lasciare nessuno a bocca asciutta. Se invece siete abbonati ai canali di Eurosport, disponibili anche nei pacchetti Sky o DAZN, ecco anche questa opzione, infine ecco lo streaming grazie alla piattaforma Discovery Plus trasmette integralmente le Olimpiadi Parigi 2024. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, ATLETICA OLIMPIADI 2024 PARIGI

ATLETICA OLIMPIADI PARIGI 2024: IL PROGRAMMA DELLE FINALI

Abbiamo naturalmente parlato dell’impegno di Dariya Derkach, ma nelle altre finali della diretta atletica Olimpiadi Parigi 2024 ci sono anche Aceti, Trevisan, Scotti e Polinari per quanto riguarda la staffetta mista 4×400m e, ancora, potrebbe esserci Dosso nei 100m donne che gareggia in semifinale dalle 19.50. Programma dunque molto ricco per la diretta atletica Olimpiadi Parigi 2024 oggi, sabato 3 agosto, con quattro finali tutte da vivere.

Per la precisione, ribadiamo gli orari di inizio delle finali: si parte alle 19.35 e si continua col salto triplo donne alle 20.20, poi la staffetta mista 4x400m alle 20:55 e infine la finale 100m donne alle ore 21:20. Siamo certi che i protagonisti proveranno a farci divertire in tutte le discipline.