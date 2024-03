DIRETTA ATLETICO MADRID INTER/ Video streaming tv: è il terzo incrocio, una vittoria a testa (3 marzo 2024)

DIRETTA ATLETICO MADRID INTER: I TESTA A TESTA

I precedenti prima della diretta di Atletico Madrid Inter sono stati finora solo due, e il primo risale alla Supercoppa Europea del 2010. Il 27 agosto di quell’anno, presso lo Stade Louis II di Monte-Carlo, i nerazzurri, reduci dal Triplete e dalla vittoria in Europa League, affrontarono i colchoneros. Purtroppo per l’Inter, la partita si concluse con una sconfitta per 0-2, con un rigore sbagliato nel finale da parte di Diego Milito, respinto da David de Gea. I gol di José Antonio Reyes al 62º minuto e Sergio Aguero all’83º minuto avevano già compromesso il punteggio. In panchina sedeva Rafa Benitez, che fu successivamente esonerato a dicembre.

Probabili formazioni Atletico Madrid Inter/ Quote, Griezmann ce la fa? (Champions League, 13 marzo 2024)

Ora, a distanza di anni, Diego Simeone e Simone Inzaghi si ritrovano, ma questa volta da allenatori. Entrambi, nel 2000, avevano vinto lo Scudetto con la Lazio, diventando poi compagni di squadra. Va notato che Simeone, prima di diventare un affermato allenatore, aveva indossato anche la maglia dell’Inter dal 1997 al 1999. Non ci sono stati altri precedenti ufficiali in Champions League tra le due squadre, ma si segnala un’amichevole disputata al Civitas Metropolitano, terminata con la vittoria dell’Inter per 1-0 nell’agosto del 2018, grazie a un gol di Lautaro Martinez. Il secondo incontro si è svolto la scorsa settimana, con la vittoria nerazzurra per 1-0. (agg. Gianmarco Mannara)

Pronostico Atletico Madrid Inter/ Bedin: "Sarà una partita tosta, Inzaghi determinante!" (esclusiva)

ATLETICO MADRID INTER, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Atletico Madrid Inter sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video, servizio streaming appunto di Amazon che detiene i diritti per alcune partite di Champions League. Per assistere all’evento si dovrà essere abbonati a Prime Video.

La diretta streaming Atletico Madrid Inter sarà visibile unicamente sull’app di Amazon Prime Video. Bisogna essere anche in questo caso abbonati a Prime e successivamente scaricare l’applicazione su qualsiasi dispositivo mobile.

ATLETICO MADRID INTER: L’EX SIMEONE VS INZAGHI!

La diretta Atletico Madrid Inter, in programma mercoledì 13 marzo alle ore 21:00, racconta del ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All’andata il timbro di Arnautovic ha deciso una partita molto bloccata, ma che alla fine ha sorriso ai neroazzuri.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID INTER/ Diretta tv: sciolto il nodo, Griezmann ci sarà (12 marzo 2024)

Al Wanda Metropolitano sarà tutt’altra partita e l’Inter deve guardarsi bene dell’Atletico, protagonista fin qui di una Liga non esaltante con un quarto posto a soli +2 dalla quinta posizione e ben sei punti indietro dalla top tre. L’Inter invece sta dominando indisturbata la Serie A e vuole aggiungere pepe alla propria stagione proseguendo in Europa.

ATLETICO MADRID INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Atletico Madrid Inter vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. Tra i pali Oblak, difesa a tre con Witsel, Savic e Hermoso. A centrocampo ci saranno Llorente, De Paul, Koke, Saul e infine Samuel Lino. Davanti la coppia sarà Morata-Correa.

Stesso identico assetto tattico per l’Inter che metterà in campo Sommer come portiere titolare, davanti a lui Pavard, Acerbi e Bastoni. Darmian e Dimarco agiranno da esterni mentre Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan comporranno la zona nevralgica del campo. Tandem offensivo con Lautaro e Thuram.

ATLETICO MADRID INTER, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Atletico Madrid Inter vedono favorita la squadra ospite a 2.40 Secondo bet365, l’1 vale 2.90 mentre la X è a 2.40.

L’Over 2.5 è quotato a 2 rispetto all’1.89 dell’Under, Gol e No Gol sono invece rispettivamente a 1.70 e 2.05. La qualificazione con rimonta dell’Atletico è data a 4.33 mentre il passaggio del turno neroazzurro a 1.20.

© RIPRODUZIONE RISERVATA