DIRETTA SPARTA PRAGA ATLETICO MADRID, COLCHONEROS A CACCIA DELLA VITTORIA

La quinta giornata della fase campionato di Champions League si apre alle 18,45 con la diretta Sparta Praga Atletico Madrid. La sfida è tra due squadre dal valore opposto ma con una classifica che le divide di soli due punti. Lo Sparta Praga di Friis è reduce da una sconfitta in casa contro il Brest e affrontare questo Atletico Madrid richiederà una grande impresa. Vittoria esaltante allo scadere, invece, per l’Atletico Madrid di Simeone che ha battuto il PSG in casa nell’ultima giornata ma ha bisogno di punti per rendere più semplice la sua classifica.

DIRETTA SPARTA PRAGA ATLETICO MADRID, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per non perdervi la diretta Sparta Praga Atletico Madrid dovrete collegarvi con i canali di Sky che trasmetterà la partita anche in streaming su Sky GO e NOW TV. Potrete anche seguire la nostra diretta testuale che vi andrà a raccontare le migliori azioni e lo svolgimento di questa partita.

SPARTA PRAGA ATLETICO MADRID, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere insieme anche quali sono le probabili formazioni in vista di questa partita. Lo Sparta Praga di Friis andrà in campo con una difesa a tre formata da Vitik, Panak e Cobbaut davanti alla porta di Vindahl. Wiesner e Rynes agiranno come esterni con Laci e Kairinen in mediana a sostegno del tridente composto da Pesek, Olatunji e Rrahmani.

Un equilibrato 4-4-2 è la proposta dell’Atletico Madrid di Simeone che si affida ad Oblak tra i pali con una difesa formata da Molina, Witsel, Lenglet e Javi Galan. Giuliano Simeone e Gallagher saranno i due esterni atipici con De Paul e Barrios in mediana a sostenere le due punte Griezmann e Julian Alvarez.

SPARTA PRAGA ATLETICO MADRID, LE QUOTE

Passiamo in rassegna anche le quote della diretta Sparta Praga Atletico Madrid utilizzando le proposte di Bwin. I padroni di casa partono con uno svantaggio e la loro vittoria è data a 5,00 contro l’1,63 per gli spagnoli e il pareggio X a 4,00.