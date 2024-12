DIRETTA ATLETICO MADRID SLOVAN BRATISLAVA, ATLETICO FAVORITO

La diretta Atletico Madrid Slovan Bratislava aprirà la giornata di mercoledì della Champions League alle ore 18:45. Sulla carta il match dovrebbe essere una passerella per la squadra guidata da Diego Simeone contro il fanalino di coda di questa Champions League. Lo Slovan Bratislava infatti non è ancora riuscito ad agguantare il suo primo punto, incassando cinque sconfitte su cinque condite da diciotto gol subiti e appena quattro fatti.

Diretta/ Sparta Praga Atletico Madrid (risultato finale 0-6): doppio Correa! (26 novembre 2024)

Al contrario l’Atletico Madrid è un ottimo periodo di forma. I colchoneros non perdono da ben nove partite, e in Champions League hanno totalizzato nove punti perdendo solo contro Benfica e Lilla. L’ingresso nelle prime otto e ormai quasi sicuramente pregiudicato, ma per la squadra di Simeone è fondamentale continuare a vincere per assicurarsi un buon sorteggio ai sedicesimo di finale.

Diego Simeone all'Inter?/ Vicino l'addio all'Atletico Madrid, ma dipenderà da Inzaghi (20 novembre 2024)

DOVE VEDERE DIRETTA ATLETICO MADRID SLOVAN BRATISLAVA IN TV E IN STREAMING VIDEO

La diretta Atletico Madrid Slovan Bratislava sarà trasmessa mercoledì alle 18:45 su Sky, emittente che detiene i diritti televisivi per l’Italia. Il canale designato è Sky Sport 253, oltre allo streaming disponibile tramite Sky Go e Now TV su PC, telefono e tablet.

LE PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID SLOVAN BRATISLAVA

Ecco le probabili formazioni della diretta Atletico Madrid Slovan Bratislava. L’Atletico scenderà in campo con un 4-4-2, con Oblak in porta e Llorente, Giménez, Lenglet e Javi Galán in difesa. A centrocampo, Simeone, Barrios, De Paul e Gallagher, mentre Griezmann e Alvarez comporranno il duo d’attacco. Assenti per Diego Simeone Lemar, indisponibile per un problema muscolare e Correa diffidato.

Diretta/ Psg Atletico Madrid (risultato finale 1-2): clamoroso Correa! (6 novembre 2024)

Lo Slovan Bratislava risponde con un 4-3-3, con Takáč tra i pali e una difesa formata da Bajrić, Kashia, Voet. Blackman, Kucka, Savvidis e Medveděv a centrocampo, mentre Barseghyan, Strelec e Metsoko guideranno l’attacco.

SCOMMESSE ATLETICO MADRID SLOVAN BRATISLAVA, LE QUOTE

Per la diretta Atletico Madrid Slovan Bratislava l’Atletico Madrid è ovviamente favoritissimo, con una vittoria quotata intorno a 1.05, mentre la vittoria dello Slovan Bratislava è offerta a quote che oscillano tra il 21.00 di bet365 fino addirittura al 34.00 offerto da William Hill. Il pareggio è infine dato a circa 13.00.