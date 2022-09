Diretta Atletico Madrid Porto/ Streaming video tv: Felix vs Taremi (Champions League)

DIRETTA ATLETICO MADRID PORTO: SPAGNOLI FAVORITI!

Diretta Atletico Madrid Porto, partita diretta dal romeno Ovidiu Haţegan, va in scena alle ore 21.00 di mercoledì 7 settembre 2022: allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid si gioca per la prima giornata del gruppo B di Champions League 2022-2023. Una gara importante per le due formazioni, le principali candidate all’accesso alla fase ad eliminazione diretta: ricordiamo che il gruppo è completato da Club Brugge e Bayer Leverkusen.

Atletico Madrid e Porto devono fare i conti con diverse assenze. Almeno cinque out per Diego Simeone: parliamo di Felipe, Lemar, Matheus Cunha, Reguilon e Savic. Anche Coincecao deve fare i conti con due assenze di spicco: parliamo del serbo Grujic e del laterale Manafa, ai box per infortunio.

DIRETTA ATLETICO MADRID PORTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atletico Madrid Porto sarà trasmessa dalla televisione satellitare: gli abbonati Sky dunque potranno avvalersi del loro decoder per assistere alla partita di Champions League (e questo sarà valido per gli altri match forniti dall’emittente), ovviamente con la possibilità di seguirne le immagini in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Per la partita in questione poi ci sarà l’alternativa di Infinity Plus: anche in questo caso avremo una visione in mobilità e riservata a tutti i clienti della piattaforma.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID PORTO

Diego Simone e Sergio Coincecao in questi minuti stanno valutando gli ultimi dubbi. Andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Atletico Madrid Porto, che prenderà il via tra pochi minuti. I Colchoneros scenderanno in campo con l’ormai consueto 3-5-2: Oblak; Gimenez, Witsel, Mandava; Carrasco, Llorente, Koke, De Paul, Niguez; Morata, Joao Felix. Altra grande chance per l’ex Juventus, schierato dal 1’ dal Cholo. Passiamo adesso ai Dragoes, schierati con il 4-4-2: Diogo Costa; Pepe,Pepe, Carmo, Wendell; Otavio, Antunes, Uribe, Galeno; Martinez, Taremi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

E’ tempo di andare a conoscere le quote per le scommesse della diretta Atletico Madrid Porto. Prendiamo come riferimento i dati dell’agenzia Eurobet: la vittoria dell’Atletico Madrid è data a 1,80, il pareggio è dato a 3,45, mentre il successo del Porto è dato a 4,80. Si profila una gara molto equilibrata e con poche reti, l’Under 2,5 è dato a 1,65, mentre l’Over 2,10 è dato a 2,10. Più equilibrate invece le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,95 e 1,75.











