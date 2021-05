Diretta Atp Madrid 2021/ Semifinale Berrettini Ruud streaming video e tv: orario

DIRETTA SEMIFINALE BERRETTINI RUUD DELL’ATP MADRID 2021!

Oggi sabato 8 maggio un’altra giornata da vivere in diretta con il torneo Atp Madrid 2021, sulla terra rossa della Caja Magica della capitale spagnola sono in programma le semifinali maschili – che da programma del torneo partiranno dalle ore 16.00 con la prima sfida tra Zverev e Thiem. Alle ore 21.00 è invece in programma l’altra sfida tra Matteo Berrettini e il norvegese Casper Ruud. Il tennista romano è stato straordinario nel quarto di finale contro il cileno Garin, battuto in tre set ma con un crescendo esaltante, dopo aver perso il primo set Berrettini si è imposto 6-3 nel secondo e soprattutto con uno straripante 6-0 nel secondo, in cui è riuscito a giocare senza ombra di dubbio il suo miglior tennis.

Considerando la vittoria nell’Atp di Belgrado dello scorso 25 aprile contro Karatsev, Berrettini è reduce a 7 vittorie consecutive e sembra poter puntare alla vittoria finale, ma Ruud è comunque un avversario quotato: numero 22 Atp (Berrettini occupa la posizione numero 10 in classifica), nel suo cammino a Madrid ha già collezionato lo scalpo del greco Tsitsipas e nei quarti ha battuto Bublik con un secco 2-0.

DIRETTA ATP MADRID 2021 IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Possiamo ricordare che la diretta tv del torneo Atp Madrid 2021 sarà su Sky Sport Arena, il canale che trovate al numero 204 della televisione satellitare e che dunque rappresenta un appuntamento in esclusiva per gli abbonati; in questo senso è disponibile anche il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, con l’attivazione dell’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per quanto riguarda il tabellone Wta, il torneo femminile è invece trasmesso sulla web-tv SuperTennis, aperta a tutti sia al numero 64 del digitale terrestre che in mobilità, visitando il portale www.supertennis.tv. Il sito ufficiale del torneo è invece all’indirizzo www.madrid-open.com, e vi troverete tutte le informazioni utili del caso.

DIRETTA ATP MADRID 2021: L’ALTRA SEMIFINALE ZVEREV THIEM

Sarà dunque una giornata emozionante nella diretta del torneo Atp Madrid 2021 e non bisogna dimenticare l’altra semifinale in programma tra Zverev e Thiem. Un amarcord per i due tennisti a Madrid visto che il tedesco e l’austriaco si sono già ritrovati di fronte in questo torneo nella finale del 2018, quando Alexander Zverev superò Dominic Thiem vincendo il terzo ed ultimo titolo Masters 1000 della sua carriera, 6-4 6-4. Inoltre non bisogna dimenticare che Zverev contro Thiem è stata anche una finale del Grande Slam del 2020, per la precisione agli US Open. Vittoria il tie break particolarmente emozionante per Thiem, 3-2 e ultimo set concluso sul 7-6 in una esaltante maratona vinta dall’austriaco. Questa semifinale andrà in scena nel pomeriggio mentre Berrettini e Ruud scenderanno in campo in serata. Il tennista romano ha commentato così la vittoria contro Garin: “Non sono partito bene, lui ha giocato in maniera solida; poi nel secondo set ho cambiato marcia e ripreso fiducia, e Garin è sceso un po’ di livello. Il 6-0 del terzo set forse è eccessivo, neanche io mi aspettavo una cosa del genere. Contro Ruud sarà una semifinale. Lui sta giocando molto bene, ha giocato tre semifinali sulla terra. Ho visto la sua partita, ma io sono in fiducia e anch’io sono in semifinale”.



