Diretta Atp Montecarlo 2023/ Streaming video tv: il tennis approda sulla terra!

DIRETTA ATP MONTECARLO 2023: INIZIA LA STAGIONE SULLA TERRA!

Alle ore 11:00 di lunedì 10 aprile scatta il torneo Atp Montecarlo 2023: inizia dunque la grande stagione del tennis sulla terra rossa, che a dire il vero è stata inaugurata la scorsa settimana ma con tornei in tono minore. Montecarlo invece rappresenta il primo Masters 1000 di un tour de force che, passando attraverso i pari categoria di Madrid e Roma (sempre molto importante per noi italiani, ma non solo) sfocerà nel Roland Garros: è un momento interessante perché la terra è da sempre una superficie aperta a sorpresa ma anche dominata da certi personaggi, tra cui potrebbe inserirsi Stefanos Tsitsipas che ha vinto le ultime due edizioni nel Principato.

La diretta del torneo Atp Montecarlo 2023 è affascinante anche per la location, perché si gioca in riva al mare; nel corso della storia come detto ha riservato parecchie sorprese, tra queste va annoverato anche il titolo di Fabio Fognini che ha vinto nel 2019, ma poi altre ancora. Dal 2005 è diventato il regno di Rafa Nadal: 11 trofei in 17 edizioni (anzi in 14, perché non ha vinto nelle ultime tre) di cui otto consecutivi, ma purtroppo il mancino non ci sarà avendo rinunciato pochi giorni fa tramite un messaggio postato sui propri canali social.

DIRETTA ATP MONTECARLO 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Montecarlo 2023 è prevista sui canali della televisione satellitare: nello specifico l’appuntamento è su Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) che da poco tempo è diventato tematico, ma anche su Sky Sport Uno (201) con la divisione di cui tenere conto soprattutto nei primi giorni, quando ovviamente sarà necessario giocare in contemporanea. Come di consueto gli abbonati potranno assistere ai match anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ATP MONTECARLO 2023: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo alla prima giornata nella diretta del torneo Atp Montecarlo 2023. Purtroppo Rafa Nadal non sarà il solo assente nel Masters 1000 del Principato: ha dato forfait anche Carlos Alcaraz, reduce dal titolo a Indian Wells e dalla semifinale a Miami (battuto dal nostro Jannik Sinner), presumibilmente il secondo giocatore più forte sulla terra dopo il connazionale ma già oggi pronto a rubargli lo scettro. Senza loro due i favoriti diventano immediatamente il già citato Tsitsipas, che oltre ai due titoli a Montecarlo ha disputato una finale al Roland Garros, e Novak Djokovic che pur senza giocare il Sunshine Double è tornato numero 1 del ranking Atp.

Il serbo peraltro ha vinto due volte il torneo Atp Montecarlo, e in altre due occasioni ha perso in finale; è possibile che non si vada oltre questi nomi perché altri protagonisti (Daniil Medvedev campione a Miami, i nostri Sinner e Matteo Berrettini) non sono fenomeni sulla terra, a sorpresa allora potrebbero inserirsi giocatori come Casper Ruud, Holger Rune e perché no Lorenzo Musetti, che degli italiani sembra il più competitivo sul rosso. Tra poco la diretta del torneo Atp Montecarlo 2023 prenderà il via, staremo a vedere…











