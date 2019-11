Diretta Atp NextGen 2019/ Sinner Humbert streaming video tv, orario (tennis)

Alle Atp NextGen 2019 si gioca la terza e ultima giornata della fase a gironi: con Jannik Sinner già qualificato alle semifinali il torneo del PalaLido di Milano sta procedendo benissimo per i colori italiani, ma adesso l’altoatesino punterà a chiudere da imbattuto prendendosi il primo posto nel gruppo B. Come sempre ad inaugurare la giornata, alle ore 14:00 di giovedì 7 novembre, sarà il gruppo A con Alex De Minaur-Casper Ruud, seguita non prima delle 15:30 dall’altra sfida che sarà Miomir Kecmanovic-Alejandro Davidovich Fokina; il gruppo B scatterà alle ore 19:30, nella sessione serale, con Frances Tiafoe-Mikael Ymer e a seguire avremo invece Ugo Humbert-Jannik Sinner. Non resta allora che affidarci al campo per stare a vedere cosa succederà in queste ultime partite della prima fase per la diretta delle Atp NextGen 2019, aspettando di lanciarci verso le semifinali di questo interessantissimo torneo di tennis.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv delle Atp NextGen 2019 è proposta come sempre da SuperTennis, che troverete al numero 64 del telecomando oppure, se abbonati a Sky, al 224 del vostro decoder. Ci sarà comunque l’alternativa per tutti, ovvero seguire le partite di Milano in diretta streaming video: basterà visitare senza costi aggiuntivi il sito della web-tv federale, www.supertennis.tv, armandosi di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ATP NEXTGEN 2019: RISULTATI E CONTESTO

Alle Atp NextGen 2019 dunque il nostro Jannik Sinner ha già centrato il primo obiettivo: la semifinale raggiunta è arrivata anche in maniera scintillante, grazie a una vittoria dominante contro Mikael Ymer. Il che ha portato ovviamente all’eliminazione di Ugo Humbert, sconfitto due volte: contro il francese che non ha più obiettivi l’azzurro cercherà, al di là del primo posto nel girone, un’altra tappa di crescita in una carriera che sta prendendo il volo nella seconda parte della stagione. Quello tra Tiafoe e Ymer è diventato un vero e proprio spareggio per la qualificazione, uno dei due eventualmente potrebbe ancora prendersi il primo posto; dall’altra parte è tutto ancora in bilico ma Alex De Minaur sembra essere il favorito per vincere il gruppo A, un altro motivo perché Sinner batta il suo avversario ed eviti quello che da molti addetti ai lavori era considerato come il grande favorito per il titolo. Ad ogni modo sarà appunto il campo a dirci come andranno le cose: tra poco si torna a giocare e non vediamo l’ora di scoprire quale sarà la composizione delle due semifinali al PalaLido.



