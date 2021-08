Diretta Atp Toronto Wta Montreal 2021/ Giorgi Gauff, streaming video tv:oggi i quarti

DIRETTA ATP TORONTO WTA MONTREAL 2021: GIORGI AI QUARTI

Riflettori puntati sulla diretta dell’ATP Toronto e WTA Montreal 2021 anche oggi, venerdi 13 agosto 2021: siamo ancora sul cemento dove è nata la “Rogers cup” che da quest’anno ha cambiato nome, e protagonisti saranno ancora i giganti del tennis, tra cui spicca anche il nome della nostra Camila Giorgi. L’azzurra classe 1991 è protagonista fin qui di un cammino strabiliante qui al Canadian open e già questa notte sarà ancora in campo per disputare i quarti di finale del tabellone Wta contro la statunitense Cori Gauff, probabilmente non prima delle ore 1.00 italiana (ricordiamo che sono ben sei le ore di fuso orario con l’Italia) Ovviamente però la nostra beniamina non sarà la sola a brillare nel tabellone dei quarti di finale del WTA Montreal 2021: segnaliamo allora subito che alle ore 18.00 italiane (le 12 del mattino canadese) ad aprire il tabellone dei quarti sarà il derby bielorusso Sabalenka-Azarenka, e che di fila saranno in campo anche Pliskova e Sorribes Tormo, con la spagnola fresca di trionfo contro la Siniakova, con il risultato di 6-7, 6-0, 6-3. Oltre alla sfida della Giorgi, che sarà la penultima per i quarti femminili, a chiudere il quadro l’incontro tra Pegula e Jabeur, andate avanti rispettivamente superando Collins e Andreescu.

COME SEGUIRE IL TORNEO ATP TORONTO WTA MONTREAL 2021 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Doppia scelta per seguire il The National Bank Open 2021, cioè la classica Rogers Cup di tennis. Per quanto riguarda l’ATP Toronto 2021 l’emittente di riferimento è Sky, che detiene i diritti per la diretta tv di tutti i Masters 1000 dell’anno. L’emittente satellitare ha dedicato due canali alla competizione: Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno. L’appuntamento per gli abbonati sarà anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go; gli altri che desiderino restare aggiornati sul torneo sono invitati a seguire gli ultimi aggiornamenti sul sito Internet ufficiale https://nationalbankopen.com/ e i profili social associati. Per quanto riguarda il WTA di Montreal, i riferimenti in rete sono gli stessi, tuttavia l’appuntamento televisivo è in Italia su Supertennis, canale 64 del telecomando del digitale terrestre o 224 della piattaforma di Sky.

DIRETTA ATP TORONTO WTA MONTREAL 2021: IL TABELLONE MASCHILE

Da tenere d’occhio oggi ovviamente anche il tabellone per l’ATP Toronto 2021, dove pure saranno riflettori puntati su dei quarti di finale assolutamente imperdibili (anche se pure non vi saranno italiani impiegati). Order of play alla mano segnaliamo subito che dalle ore 18.00 saranno subito in campo il norvegese Ruud contro il greco Tsitsipas, mentre solo a seguire avremo lo scontro Bautista Agut-Opelka, conto spagnolo che ha brillantemente superato solo per l‘argentino Schwartzamn con il risultato di 6-3, 3-6. 7-5. Per la parte alta del tabellone, spicca poi l’incontro tra il russo Daniil Medvedev e il polacco Hurkacz, con il primo che non ha avuto problemi a regolare Duckworth (che ha eliminato Sinner) nel turno precedente. Il quadro dei quarti di finale si chiude con la sfida tra Isner e Monfils, che ha superato Tiafoe per 6-1, 7-6.

