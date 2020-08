Diretta Atp Wta Cincinnati 2020/ Streaming video e tv: 2^ giornata a New York

Entriamo nel vivo della diretta dell’Atp Wta Cincinnati 2020: con oggi, domenica 23 agosto infatti si accenderà la seconda giornata dedicata al primo torneo di grande prestigio messo nel calendario internazionale nel post pandemia (è infatti un Master 1000 per gli uomini e il Premier 5 per le donne) a cui davvero non vediamo l’ora di dare la parola. Siamo infatti a New York nei campi di Flushing Meadows, nella bolla sanitaria che è stata creata nella Grande Mela per ospitare nella maniera più sicura possibile i giganti del tennis (che pure saranno qui anche a fine mese per disputare gli US Open), e dove oggi si concluderà pure il primo turno del tabellone: dunque ci attendono gli ultimi verdetti per i programmi femminili e maschili prima di entrare nel clou della manifestazione. Solo da domani infatti faranno il loro ingresso nel draw principale i big, ovvero i primi 8 al mondo (iscritti), dove pure troveremo il nostro Matteo Berrettini: ma nella trepidante attesa non avremo certo di che annoiarci anche oggi. Ricordiamo però subito agli appassionati italiani che i primi incontri non cominceranno prima delle ore 17.00, secondo il fuso orario italiano (ma saranno le 11 di mattina a New York).

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Wta Cincinnati 2020 sarà come sempre affidata a Sky Sport, almeno per quanto riguarda il torneo maschile: gli abbonati potranno assistere alle partite che di volta in volta saranno proposte dalla regia, sfruttando anche la possibilità della diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Le donne saranno invece su SuperTennis: la web-tv federale è disponibile al numero 64 del vostro televisore o anche al 224 del decoder Sky, in alternativa potrete utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone visitando il sito www.supertennis.tv.

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2020: IL PRIMO TORNEO POST LOCKDOWN

Lo abbiamo accennato prima e certo nella trepidante attesa di dare la parola alla diretta per l’Atp Wta Cincinnati 2020 sarà bene spiegare bene che proprio questa manifestazione, organizzata in via eccezionale a Flushing Meadows, sarà il primo evento del tennis internazionale a venir organizzato dopo la pandemia. Anche per il tennis infatti, come in tutto il mondo dello sport, tutti i programmi fatti per la stagione 2020 sono saltati già agli ultimi giorni di febbraio per lo scoppio della pandemia da coronavirus: l’emergenza sanitaria ha dunque bloccato la stagione internazionale poco prima che questa effettivamente abbia inizio, portando con sè parecchi dubbi che effettivamente si potesse davvero tornare a giocare, almeno per l’estate. Non sono stati infatti poche le tappe che pur con grande anticipo sono state definitivamente cancellate per la stagione 2020, da Wimbledon fino agli Internazionali di Madrid (rinviati al 2021 ufficialmente solo pochi giorni fa). Ma per dei tornei che mancheranno, altri invece stanno facendo di tutto perché possano avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza e a garanzia della salute degli atleti (senza che manchino però le polemiche). Come accade oggi a Flushing Meadows, dove è stato opportunamente spostato l’Atp Wta di Cincinnati, in previsione anche dei prossimi US Open, primo appuntamento Slam di questa stagione post pandemia. Anzi si può dire in questo senso che questo Atp Wta Cincinnati 2020 sarà una sorta di ”prova” di quello che potrebbero essere i prossimi appuntamenti del grande tennis, che a breve si prenderà lo spazio che merita nel calendario mondiale. Si testerà dunque a New York la validità delle norme igienico sanitarie impostate, dalle porte chiuse, all’uso delle mascherine, e l’impostazione della bolla sanitaria: si il sistema funzionerà c’è concreta speranza che il grande tennis possa tornare in campo anche nei prossimi mesi. Nel frattempo il desiderio è che tutto avvenga nella maniera più possibile sicura per atleti e partecipanti: e che naturalmente sia grande lo spettacolo in campo. Ma su questo, visti i protagonisti nel tabellone, non abbiamo grandi dubbi: parola al campo!

