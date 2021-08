Diretta Atp Wta Cincinnati 2021/ Streaming video tv: nel vivo del 1^ turno

Dopo il piccolo assaggio avuto nella notte, ecco che entriamo nel vivo della diretta ATP WTA Cincinnati 2021: con oggi lunedì 16 agosto 2021, a partire dalle ore 17.00 italiane (ricordiamo che sono 6 ore di fuso con l’Ohio) daremo il via alle sfide più attese per il primo turno del torneo di massima categoria e davvero non vediamo l’ora di ammirare i nostri beniamini (e gli azzurri) chiamati in causa: questo pure se dovremo fare le ore piccole (la sessione serale dei match avrà inizio non prima dell’1.00 di notte italiana). Il programma in ogni caso si annuncia fittissimo: cominciamo dunque ad esaminarlo a partite dal tabellone WTA. Qui da order of play, vediamo che ad aprire del danze, non prima delle ore 17.00 saranno Alexandrova e Brady, ma pure Badosa e Martic, due delude dal torneo di Montreal, come pure la sfida Collins-Rogers, con la statunitense in buona condizione generale.

ATP WTA CINCINNATI 2021 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Wta Cincinnati 2021 sarà come sempre affidata a Sky Sport, almeno per quanto riguarda il torneo maschile: gli abbonati potranno assistere alle partite che di volta in volta saranno proposte dalla regia, sfruttando anche la possibilità della diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Le donne saranno invece su SuperTennis: la web-tv federale è disponibile al numero 64 del vostro televisore o anche al 224 del decoder Sky, in alternativa potrete utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone visitando il sito www.supertennis.tv.

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2021: I PRIMI TURNI AL MASCHILE

Pure per il tabellone maschile all’Atp Wta Cincinnati 2021, il primo incontro per il primo turno del main draw non comincerà prima delle ore 17.00 italiane: vediamo dunque quali saranno i primi protagonisti. Sul cemento dell’Ohio, dopo dunque i primi due incontri occorsi nella notte tra domenica e lunedì, a aprire i battenti saranno Dimitrov e Bautista, ma attentino e anche alla sfida tra Fabio Fognini e il georgiano Basilashvili: dopo la delusione di Toronto, l’azzurro riparte nel suo cammino di avvicinamento agli US open riparte dal cemento dell’Ohio con l’ovvio obbiettivo di dare il meglio di sè (fin da questo match di debutto). Tra i primi incontri del primo turno per l’Atp Cincinnati 2021 anche la sfida sta Evans e Schwartzman con il numero 14 al mondo impaziente di rifarsi, sia pure contro un rivale mai affrontato fino ad oggi. Sarà una giornata intensissima per l’Atp Wta Cincinnati 202!

