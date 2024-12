Dal 2016, Fabio Fognini condivide la propria vita con Flavia Pennetta, sua collega di successo, nonché sua moglie. Insieme la coppia è diventata una famiglia, con la nascita prima del figlio Federico, venuto al mondo nel maggio del 2017, e poi degli altri due figli, Farah, nata nel dicembre del 2019 e poi Flaminia, che ha definitivamente allargato la famiglia nel novembre del 2021. Flavia Pennetta è considerata una delle tenniste italiane di maggior talento: nel 2015 ha portato a casa gli US Open, diventando la prima a riuscire, alla sua età (33 anni, ndr) a portare a casa il primo Slam della carriera.

Ha vinto poi ben undici tornei ed è stata numero 6 al mondo, traguardo raggiunto nel settembre del 2015. Nel doppio, invece, ha raggiunto la prima posizione nel febbraio del 2011: sono addirittura 17 i tornei del circuito maggiore portati a casa da Flavia Pennetta, tra i quali anche un torneo del Grande Slam ovvero gli Australian Open 2011.

Flavia Pennetta, moglie di Fabio Fognini: “L’ho baciato io”

Ma che coppia formano insieme Flavia Pennetta e Fabio Fognini? “Fabio è cresciuto e migliorato, senza sfuggire alla regola. Grazie a Dio con sua madre e suo padre, che mi conoscono da secoli, vado d’accordissimo” ha raccontato qualche anno fa la Pennetta. La tennista ha poi spiegato di rimproverare il marito quando compie qualche gesto inconsulto in campo, mentre a casa, per sua stessa ammissione, è più tranquillo.

Fabio Fognini e la moglie Flavia Pennetta sono molto più simili di quanto non possa sembrare da fuori, come hanno raccontato proprio loro stesso. Parlando invece del primo bacio, i due tennisti, che si sono innamorati a Barcellona un po’ per caso, dove hanno poi comprato casa e messo al mondo il loro primo figlio, Federico, hanno spiegato che a prendere l’iniziativa è stata proprio lei. “Lui aveva paura di prendere palo, così l’ho baciato io” ha raccontato a Verissimo qualche anno fa.

