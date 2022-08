Diretta Atp Wta Cincinnati 2022/ Finale Tsitsipas Coric streaming video tv, orario

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2022: LE DUE FINALI!

Al torneo Atp Wta Cincinnati 2022 è tempo di finali: il Masters 1000 giunge alla sua conclusione domenica 21 agosto, e la prima finale in ordine cronologico – come sempre succede – è quella femminile. Kvitova Garcia è in programma alle ore 20:00 al Western & Southern Open, mentre a seguire (non prima delle 22:30, e naturalmente anche a seconda di quanto durerà il match precedente) avremo Tsitsipas Coric, la finale maschile. Gli orari naturalmente sono quelli di casa nostra: in Ohio infatti siamo sei ore indietro rispetto all’Italia.

Sarà molto interessante scoprire quello che succederà oggi nelle due finali, per la diretta del torneo Atp Wta Cincinnati 2022 è tutto pronto e, bisogna dirlo e in attesa di approfondire il discorso, non si tratta di due partite che avremmo pronosticato troppo facilmente; questo chiaramente non toglie che chi è arrivato in fondo al torneo lo ha fatto con pieno merito e ora sogna di prendersi un titolo davvero importante, anche dal punto di vista psicologico visto che ci stiamo avvicinando al grande appuntamento degli Us Open. Staremo dunque a vedere quello che ci dirà il campo…

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Come sappiamo, la diretta tv del torneo Atp Wta Cincinnati 2022 viene affidata a due diverse emittenti: i match maschili infatti sono trasmessi sulla televisione satellitare, appuntamento riservato agli abbonati in particolar modo su Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) mentre le partite femminili vanno in onda sulla web-tv federale SuperTennis, aperta a tutti sul canale 64 del televisore. Ci sono anche le alternative fornite dalla diretta streaming video: nel primo caso dovrete attivare l’applicazione Sky Go, nel secondo semplicemente visitare il sito www.supertennis.tv. Ricordiamo poi la possibilità di seguire il torneo con i boxscore presenti sul portale ufficiale, che trovate all’indirizzo wsopen.com.

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2022: RISULTATI E CONTESTO

Sicuramente nella diretta del torneo Atp Wta Cincinnati 2022 un ruolo di spicco ce l’ha la finale femminile: ci aspettavamo che Iga Swiatek o magari Ons Jabeur arrivassero in fondo, e invece dal mazzo è uscita una sfida vintage. Caroline Garcia peraltro è arrivata all’ultimo atto dalle qualificazioni: ex numero 4 Wta – ma ormai quattro anni fa – la francese non ha giocato una finale per tre anni e poi improvvisamente è rinata, vincendo i titoli di Bad Homburg e Varsavia nello spazio di un mese. Ora potrebbe centrare un tris non indifferente: erba, terra rossa e cemento, a dimostrazione che non ha dimenticato come si gioca.

Petra Kvitova, 31 anni, ha vinto due volte Wimbledon ma poi aveva subito un terribile infortunio alla mano (a causa di un’aggressione subita in casa): avrebbe anche potuto smettere, invece con costanza si è rimessa in carreggiata in tempi brevissimi e ora raccoglie i frutti del suo talento, raggiungendo la finale numero 40 in carriera. Cosa dire invece della finale maschile nella diretta dell’Atp Wta Cincinnati 2022? Stefanos Tsitsipas ha vinto due volte Montecarlo e cerca la definitiva consacrazione con un altro 1000 (aspettando di fare la differenza anche negli Slam), Borna Coric è un ex talento in erba che gli infortuni hanno rallentato, ma qui al Western & Southern Open ha battuto Rafa Nadal e poi ha fatto filotto con altri successi poco pronosticabili. Staremo allora a vedere…











