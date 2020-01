Diretta Australian Open 2020/ Barty Kenin streaming video tv, orario semifinali

Le semifinali femminili agli Australian Open 2020 sono fissate: giovedì 30 gennaio è il giorno fissato per scoprire quali saranno le due giocatrici che si regaleranno l’ultimo atto nel torneo dello Slam, e la partita per il titolo sulla Rod Laver Arena al Melbourne Park. Si giocherà purtroppo nella notte italiana: la prima semifinale è quella tra Ashleigh Barty e Sofia Kenin e prenderà il via alle 4:00 della nostra mattina, a seguire – non prima delle 5:30, e ovviamente a seconda di quanto durerà la prima sfida – avremo il match tra Simona Halep e Garbine Muguruza. Naturalmente questo giovedì sarà interessato soprattutto dal cinquantesimo incrocio tra Novak Djokovic e Roger Federer che nella serata di Melbourne giocheranno la loro semifinale, ma il tabellone Wta ci ha regalato due grandi incroci e dunque possiamo sicuramente attendere con trepidazione la diretta degli Australian Open 2020, provando innanzitutto a valutare quello che potremmo aspettarci in campo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

Ormai le partite sono poche e tutte sul campo centrale, dunque la diretta tv degli Australian Open 2020 per i singolari sarà trasmessa unicamente su Eurosport; l’altro canale, Eurosport 2, sarà dedicato eventualmente ad altri match che riguardano i tornei juniores e quelli del doppio. Ad ogni modo potrete seguire le semifinali femminili dello Slam anche attraverso la piattaforma Eurosport Player – dunque in diretta streaming video – alla quale dovrete essere abbonati. Ricordiamo anche la possibilità di essere aggiornati sulle partite e sui profili delle giocatrici in campo grazie al sito ufficiale www.ausopen.com, e alle rispettive pagine che potrete consultare liberamente sui social network (in particolare Facebook e Twitter).

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2020: RISULTATI E CONTESTO

Alle semifinali femminili degli Australian Open 2020 sono arrivate l’attuale numero 1 Wta, due giocatrici che in passato sono state in vetta alla classifica e poi l’astro nascente. Ashleigh Barty sogna di vincere lo Slam di casa, che sarebbe il suo secondo dopo il Roland Garros: nessuna australiana aveva più raggiunto la semifinale a Melbourne (ma si giocava al Kooyong Stadium) dal 1984, quando Wendy Turnbull che era testa di serie numero 4 aveva eliminato Sharon Walsh ma poi si era fermata di fronte a Chris Evert, che aveva vinto il titolo. Oggi la Barty potrebbe vincere gli Australian Open 2020 da numero 1, e continuare la sua incredibile favola; dovrà stare però attenta, perché Sofia Kenin in questo torneo ha giocato benissimo e si è permessa di eliminare la teenager Coco Gauff che pareva spinta dal destino. L’altra semifinale ci presenta Simona Halep, che qui non ha mai centrato grandi risultati anche se due anni fa aveva centrato la finale; spezzato l’incantesimo dei Major, la rumena è forse la principale candidata al titolo ma deve fare i conti con una Garbine Muguruza che nel corso della carriera è stata parecchio discontinua ed è anche andata incontro a periodi pessimi, ma quando è stata in forma ha messo in bacheca due Slam (compreso Wimbledon) e ha una potenza di colpi che può essere complessa per qualunque avversaria. Tra poco si gioca, e dunque non resta che lasciar parlare il campo…



© RIPRODUZIONE RISERVATA