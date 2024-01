Jannik Sinner, nuovo ranking Atp/ Dopo il titolo agli Australian Open 2024 resta numero 4 (28 gennaio)

NUOVO RANKING JANNIK SINNER

Jannik Sinner ha vinto gli Australian Open 2024: è già nella storia la sua straordinaria rimonta in finale contro Daniil Medvedev, battuto al quinto set. Sulla Rod Laver Arena Sinner vince il primo Slam in carriera alla prima finale: cosa cambia nel ranking Atp per lui? La risposta è semplice: niente. Spieghiamo che le classifiche mondiali del tennis sono formulate, possa piacere o meno questo, sui risultati della stagione precedente; per esempio, Sinner avrebbe guadagnato zero punti se fosse stato eliminato agli ottavi, perché così erano andati per lui gli Australian Open dello scorso anno. Con il titolo l’altoatesino ha invece guadagnato punti nel ranking Atp, ma non a sufficienza per permettergli di sorpassare qualcuno.

Questo anche perché chi gli era davanti ha allo stesso modo guadagnato: Medvedev, battuto in finale, era stato eliminato al terzo turno mentre Carlos Alcaraz era addirittura assente, dunque raggiungendo i quarti (dove è stato eliminato da Alexander Zverev) ha chiaramente messo a segno un bel bottino. Ripetiamo: il sistema del ranking (che è cambiato nel corso degli anni) è certamente rivedibile ma così funziona; di conseguenza Sinner resta il numero 4 della classifica mondiale. I suoi punti sono oggi 8310: ne ha 455 meno di Medvedev, mentre Alcaraz ne ha 9255 e in vetta rimane Novak Djokovic che, pur avendo perso punti, è sempre al comando con 9855.

IL FUTURO DI SINNER

Ora però per Jannik Sinner potrebbe cominciare la scalata al ranking Atp. I tornei che consentono il maggiore guadagno di punti sono chiaramente gli Slam e i Masters 1000, ma anche qui è tutto relativo perché bisogna valutare i risultati dell’anno scorso: da questo punto di vista, anche per l’altoatesino ora comincia un momento “difficile” sotto questo punto di vista, perché nel 2023 sono stati parecchi i tornei importanti in cui Sinner è arrivato in profondità. Per esempio ha giocato la semifinale di Wimbledon, mentre margine maggiore lo avrà negli altri due Slam (naturalmente Roland Garros e Us Open) dove non era andato oltre gli ottavi.

In più ci sono tutti gli altri tornei: Sinner aveva vinto il suo primo Masters 1000 a Toronto, senza contare i 500 di Pechino e Vienna che potrebbe anche scegliere di non giocare, perché con una classifica diversa cambiano anche gli impegni. Staremo a vedere; quel che è certo è che nel ranking Atp si sale e si scende anche abbastanza velocemente – ma nelle prime posizioni gli scatti non sono così netti – e certamente oggi Sinner è un giocatore che può aspirare, anche in un periodo relativamente breve – a prendersi la prima posizione nella classifica del tennis mondiale.











