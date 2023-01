Diretta Australian Open 2023/ Berrettini Murray streaming video tv, orario match

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2023: C’É BERRETTINI MURRAY!

Giornata intensa per l’Italia del tennis quella di martedì 17 gennaio nella diretta degli Australian Open 2023: abbiamo davvero tanti giocatori azzurri impegnati nel secondo turno dello Slam, al Melbourne Park si inizia a giocare alla 1:00 della notte di casa nostra (in Australia saranno le 11:00 della mattina) e il match che spicca sugli altri è Berrettini Murray. Diciamo che il nostro Matteo Berrettini ha pescato malissimo: sicuramente Andy Murray non è più quel meraviglioso giocatore che è stato numero 1 Atp, ha vinto tre Slam e ha raggiunto tante altre finali, ma comunque rimane un avversario terribile in un primo turno, dunque Berrettini è favorito ma questa partita dovrà giocarla tutta.

Più agevole, ma forse solo sulla carta, l’impegno che aspetta Fabio Fognini: il sanremese affronta Thanasi Kokkinakis, uno degli idoli di casa che in carriera è stato frenato da parecchi infortuni e che il talento l’ha sempre avuto, ma gli è mancata appunto la continuità del campo. Attenzione perché Fognini viaggia per i 36 anni: naturalmente non può essere al 100% come un tempo, anche lui si può considerare favorito ma anche lui avrà bisogno di sudare. Certamente sarà uno straordinario highlight anche Rublev Thiem, che sarebbe anche una potenziale finale se l’austriaco non avesse saltato praticamente due anni; Novak Djokovic farà invece il suo esordio agli Australian Open 2023, dopo l’esclusione della scorsa edizione, contro Roberto Carballes Baena, match da non sottovalutare per il serbo che insegue il decimo titolo qui a Melbourne.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Va ricordato che la diretta tv degli Australian Open 2023 sarà affidata a Eurosport, con entrambi i canali: soprattutto nei primi giorni dello Slam sarà importante lo “switch” tra i numeri 210 e 211 del decoder di Sky, ricordando comunque che il canale principale è disponibile anche sul digitale terrestre. La regia sarà internazionale, ma per quanto possibile si cercherà di dare spazio ai match degli italiani agli Australian Open 2023, e possiamo ricordare che Eurosport è visibile anche su DAZN in diretta streaming video (anche on demand), la piattaforma è riservata agli abbonati. Infine sul sito ufficiale, www.ausopen.com, troverete le informazioni utili come i tabellini play-by-play delle partite.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Abbiamo detto che nella diretta degli Australian Open 2023 saranno soprattutto le donne italiane ad essere grandi protagoniste nella giornata di martedì: vediamo dunque nel dettaglio. Martina Trevisan, grande protagonista alla United Cup con la vittoria su Maria Sakkari nella semifinale contro la Grecia, fa il suo esordio contro la slovacca Anna Karolina Schmiedlova, che in gioventù prometteva una carriera che poi non ha avuto; alla United Cup c’era anche Lucia Bronzetti che ha fatto un bel salto nella classifica Wta e che oggi agli Australian Open 2023 se la vede con Laura Siegemund.

Resta una grande incognita Camila Giorgi che non gioca dagli Us Open e ha pescato male nel sorteggio, essendo accoppiata con Anastasia Pavlyuchenkova che rimane una grande minaccia sia pure non come in passato (la scorsa settimana è stata finalista nel doppio ad Auckland, in coppia con Elena Rybakina). Avremo poi Jasmine Paolini contro la testa di serie numero 18 Lidumila Samsonova, e ancora la qualificata Lucrezia Stefanini che affronterà Tatjana Maria; tra gli uomini anche Mattia Bellucci è arrivato dalle qualificazioni, e giocherà contro Benjamin Bonzi. Tra le donne da segnalare l’esordio agli Australian Open 2023 di Ons Jabeur e Belinda Bencic (campionessa ad Auckland), in campo poi nel torneo Atp Alexander Zverev che ritorna dopo il brutto infortunio al Roland Garros, quando in molti sono convinti che avrebbe potuto battere Rafa Nadal.











