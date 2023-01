Diretta Australian Open 2023/ Streaming video tv: ecco la prima giornata dello Slam!

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2023: FINALMENTE SI COMINCIA!

Lunedì 16 gennaio, nella notte italiana (intorno alla una), prendono finalmente il via gli Australian Open 2023. Ci siamo davvero: l’antipasto della United Cup, in cui l’Italia ha raggiunto la finale – persa contro gli Usa – ha inaugurato la grande stagione in terra oceanica, poi ci sono stati i primi tornei della stagione ma qui stiamo parlando dello Slam del Melbourne Park, il primo grande appuntamento con l’anno solare del tennis. Gli Australian Open 2023 sono dietro l’angolo: ricordiamo che i campioni in carica sono Rafa Nadal e Ashleigh Barty, ma quest’ultima non difende il titolo perché poco dopo quel trionfo ha clamorosamente annunciato il ritiro.

Torna in campo nel primo Major dell’anno Novak Djokovic, che l’anno scorso era stato espulso dal Paese per aver violato le norme anti-Covid o comunque non aver dato certezze circa un eventuale vaccinazione; ci saranno poi tanti altri protagonisti, con gli italiani che come sempre sperano di fare bene soprattutto nel torneo maschile, visto che almeno Jannik Sinner e Matteo Berrettini sono candidati ad arrivare in fondo. Tra poco si gioca per la diretta degli Australian Open 2023, e allora possiamo iniziare a fare una carrellata sui temi principali che saranno portati in dote dall’affascinante torneo dello Slam al Melbourne Park.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Va ricordato che la diretta tv degli Australian Open 2023 sarà affidata a Eurosport, con entrambi i canali: soprattutto nei primi giorni dello Slam sarà importante lo “switch” tra i numeri 210 e 211 del decoder di Sky, ricordando comunque che il canale principale è disponibile anche sul digitale terrestre. La regia sarà internazionale, ma per quanto possibile si cercherà di dare spazio ai match degli italiani, e possiamo ricordare che Eurosport è visibile anche su DAZN in diretta streaming video (anche on demand), la piattaforma è riservata agli abbonati. Infine sul sito ufficiale, www.ausopen.com, troverete le informazioni utili come i tabellini play-by-play delle partite.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Manca sempre meno alla diretta degli Australian Open 2023: le speranze azzurre sono come detto riposte in Sinner e Berrettini – soprattutto – in particolar modo l’altoatesino deve dimostrare di poter fare realmente il salto di qualità definitivo, perché il suo 2022 è stato sì positivo (e ci mancherebbe altro) ma anche costellato di delusioni e occasioni mancate, a volte a causa di problemi fisici (da risolvere in termini generali) ma anche per questioni di campo, si legga per esempio la bruciante sconfitta ai quarti degli Us Open nel match dell’anno contro Carlos Alcaraz. A proposito: il numero 1 ha annunciato pochi giorni fa il forfait agli Australian Ope 2023.

Notizia durissima per tutti gli appassionati, anche quella dell’assenza di Naomi Osaka che questo Slam l’ha vinto due volte e che però negli ultimi mesi ha dato la sensazione di essere sempre più lontana dal mondo del tennis, almeno quello che conta (e qui ci sono problemi di varia natura). In campo femminile Iga Swiatek, già tre Major in bacheca, resta la straordinaria favorita ma non è assolutamente detto che arrivi anche solo in semifinale; nella Wta c’è grande imprevedibilità e a sperare di ritagliarsi spazio ci sono anche le nostre Martina Trevisan e Lucia Bronzetti che, lanciate dalla United Cup, hanno sensibilmente migliorato il loro ranking e possono fare bene nella diretta degli Australian Open 2023.











