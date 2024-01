DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2024/ Video streaming tv: Sinner e Djokovic ai quarti dominando! (21 gennaio)

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2024: SINNER E DJOKOVIC AI QUARTI

Andiamo a parlare della diretta degli Australian Open 2024, che come noto ci ha introdotto oggi alla seconda settimana e dunque agli ottavi di finale. Una grande nottata italiana per Jannik Sinner, che come da pronostico asfalta Karen Khachanov e vola ai quarti: per l’altoatesino una vittoria netta ottenuta con il risultato di 6-4 7-5 6-3, un match esiziale da parte di un giocatore che, non siamo patriottici nel dirlo, ha davvero tutto per vincere uno Slam e ora deve cominciare a dimostrarlo sul serio. Il prossimo avversario, lo sapevamo già, sarà uno tra Alex De Minaur e Andre7y Rublev; intanto quarti di finale anche per Novak Djokovic. Il serbo ha giocato sotto il tetto del campo centrale e si è liberato del veterano Adrian Mannarino per 6-0 6-0 6-3: al francese va fatto un grande applauso per aver giocato un ottimo Australian Open 2024 e per una resilienza incredibile, ma oggi il numero 1 Atp ha schiacciato la modalità Melbourne, dove ha vinto 10 volte, e ha concesso la miseria di 3 game al suo avversario, sfiorando addirittura il triplo bagel che sarebbe stato clamoroso.

Vince anche Taylor Fritz, che firma il colpo di giornata: il suo 7-6 5-7 6-3 6-3 ci dice una volta di più che lo statunitense su questi campi può davvero essere una minaccia, mentre per Tsitsipas un risultato peggiore rispetto alla finale dello scorso anno e, ancora una volta, appuntamento rimandato con la gloria negli Slam. In campo femminile termina la grande cavalcata di Magda Frech, cui Coco Gauff concede appena tre game (6-1 6-2) e continua la sua corsa verso il secondo Major consecutivo; non cade un’altra grande favorita e Aryna Sabalenka batte Amanda Anisimova che ha però stupito tutti centrando gli ottavi degli Australian Open 2024 dopo otto mesi di inattività, l’ucraina Marta Kostyuk fa un’altra vittima russa in Maria Timofeeva e con un incredibile 6-2 6-1 è per la prima volta in carriera ai quarti di uno Slam, mentre la sensazionale sedicenne russa Mirra Andreeva è vicina all’eliminazione contro Barbora Krejcikova, ma ricordiamo come era andata due giorni fa… (agg. di Claudio Franceschini)

AUSTRALIAN OPEN 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Australian Open 2024 è affidata a Eurosport: sarà dunque questa emittente a trasmettere i principali match del torneo (sarà chiaramente impossibile coprirli tutti, almeno fino a un certo punto) con i due canali Eurosport e Eurosport 2, che fanno parte del pacchetto Sky Sport e dunque disponibili per gli abbonati ai numeri 210 e 211 del decoder. In assenza di un televisore ricordiamo che questa programmazione è inserita anche nella piattaforma DAZN, sempre riservata ai clienti per una visione in diretta streaming video; per tutte le informazioni utili sul torneo potete invece riferirvi al sito ufficiale all’indirizzo www.ausopen.com.

AUSTRALIAN OPEN 2024: SINNER KHACHANOV AGLI OTTAVI!

Nella diretta degli Australian Open 2024 oggi, domenica 21 gennaio, è un giorno sicuramente importante, perché iniziano gli ottavi di finale e quindi possiamo dire che si entra nella seconda metà del torneo dello Slam a Melbourne, a partire come sempre alle ore 1:00 della nostra mattina, con Jannik Sinner che sarà ancora una volta grande protagonista. Naturalmente il livello cresce sempre di più e non è da sottovalutare l’ostacolo rappresentato dal russo Karen Khachanov, ma possiamo dire che Sinner sia stato il più autorevole protagonista della prima settimana degli Australian Open 2024, perché l’altoatesino non ha ancora lasciato per strada nemmeno un set, concedendo appena 22 game in tre partite ai propri avversari.

Naturalmente per gli obiettivi più prestigiosi è ancora presto per sbilanciarsi, ma sicuramente avere faticato poco nei primi turni potrebbe tornare utile più avanti e magari anzi già da oggi in Sinner Khachanov, la sfida contro il russo testa di serie numero 15 del torneo di Melbourne, che nelle sue partite ha già dovuto giocare qualche ora in più rispetto a Jannik Sinner. Ad esempio, venerdì all’azzurro sono servite meno di due ore per battere l’argentino Baez, mentre il russo ha giocato tre ore e mezza per avere la meglio sul ceco Machac. La sensazione è che in questo momento siano pochissimi i giocatori che possono dare fastidio a Sinner, speriamo che la marcia prosegua senza intoppi nella domenica centrale della diretta degli Australian Open 2024…

AUSTRALIAN OPEN 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Nella diretta odierna degli Australian Open 2024 però non ci sarà “solo” Sinner Khachanov, naturalmente. Per restare al torneo maschile, naturalmente la metà del tabellone di Jannik Sinner è anche quella di Novak Djokovic, per cui dovremo seguire con la massima attenzione anche la partita del campione serbo contro il francese Adrian Mannarino, nuovo ostacolo sulla strada di quella che potrebbe essere la semifinale di lusso di questa edizione degli Open d’Australia. Molto interessanti si annunciano anche gli altri due ottavi di finale odierni, cioè Tsitsipas Fritz e Rublev De Minaur, perché finora i big sono andati avanti compatti ed allora in questi ottavi di finale ci saranno incontri che potranno già essere di eccellente livello tecnico.

Nella nostra presentazione della diretta degli Australian Open 2024 possiamo adesso passare al torneo femminile, nel quale invece le sorprese sono state finora decisamente più abbondanti. Avremo allora una sfida tra outsider come Kostyuk Timofeeva, che porterà una delle due ai quarti; Coco Gauff è invece sulla carta certamente favorita contro la polacca Frech, così come Barbora Krejcikova potrebbe essere avvantaggiata nel match con la russa Andreeva. Il match femminile più interessante di oggi potrebbe dunque essere Sabalenka Anisimova, la statunitense potrebbe infatti cercare di fare lo scherzetto ad Aryna Sabalenka, anche se la bielorussa numero 2 è naturalmente favorita.











