DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2024/ Cobolli De Minaur video streaming tv: Sinner avanti facile! (oggi 19 gennaio)

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2024: SINNER AVANTI FACILE

La diretta degli Australian Open 2024 ci ha portato un sorriso nella notte, perché Jannik Sinner ha vinto con estrema facilità anche la partita del terzo turno dello Slam di Melbourne, battendo con l’eloquente punteggio di 6-0, 6-1, 6-3 in meno di due ore di gioco l’argentino Sebastian Baez. Tutto estremamente facile nei primi due set, un po’ più equilibrato è stato solamente il terzo parziale, comunque ben gestito da Sinner che anzi ha strappato per ben due volte il servizio a Baez per chiudere sul definitivo 6-3 che ha sigillato definitivamente una partita senza storia. Domenica negli ottavi di finale il prossimo avversario di Jannik Sinner sarà il russo Karen Khachanov, che ha vinto in quattro set contro il ceco Machac.

In questo momento la diretta degli Australian Open 2024 ci sta proponendo la partita di Flavio Cobolli, a caccia dell’impresa contro l’australiano De Minaur, ed inoltre sta giocando pure Novak Djokovic contro l’argentino Etcheverry. Fra le partite già terminate, ricordiamo il successo di Stefanos Tsitsipas contro il francese Van Assche, mentre in campo femminile spicca il doppio 6-0 con cui Aryna Sabalenka ha “distrutto” l’ucraina Tsurenko. Avanzano anche le statunitensi Gauff e Anisimova, che ha vinto contro la spagnola Badosa il match tra due giocatrici che stanno cercando di tornare ai livelli che competono loro. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

AUSTRALIAN OPEN 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Australian Open 2024 è affidata a Eurosport: sarà dunque questa emittente a trasmettere i principali match del torneo (sarà chiaramente impossibile coprirli tutti, almeno fino a un certo punto) con i due canali Eurosport e Eurosport 2, che fanno parte del pacchetto Sky Sport e dunque disponibili per gli abbonati ai numeri 210 e 211 del decoder. In assenza di un televisore ricordiamo che questa programmazione è inserita anche nella piattaforma DAZN, sempre riservata ai clienti per una visione in diretta streaming video; per tutte le informazioni utili sul torneo potete invece riferirvi al sito ufficiale all’indirizzo www.ausopen.com.

SINNER BAEZ E COBOLLI DE MINAUR!

Agli Australian Open 2024 è tempo di terzo turno: sempre a partire dalla 1:00 della mattina italiana vivremo i match che ci fanno entrare sempre più in profondità nello Slam di inizio anno, e saranno importanti perché vincere significherebbe entrare nella seconda settimana del torneo. Non mancano gli italiani, anche oggi: il nostro Jannik Sinner affronta Sebastian Baez e spera di proseguire in un Australian Open 2024 fin qui perfetto, come dimostrato anche mercoledì quando ha concesso appena sei game a Jesper De Jong, giocando una partita davvero esiziale che ci ha fatto vedere come Sinner sia un giocatore che può davvero arrivare in fondo.

Da seguire intensamente anche il match di Flavio Cobolli: come già ricordato il fiorentino non aveva mai vinto nel tabellone principale di uno Slam, ora ha messo insieme due successi ma il suo avversario al secondo turno sarà Alex De Minaur, che due giorni fa ha demolito le speranze di Matteo Arnaldi e appena prima degli Australian Open 2024, che naturalmente gioca in casa, è entrato per la prima volta nella Top Ten del ranking Atp. Non ci sarà purtroppo Lorenzo Musetti, eliminato in cinque set da Luca Van Assche dopo essere stato avanti 2-1, ma il carrarese è crollato nel quinto e decisivo parziale incassando anche uno 0-10 nei game dal 3-2 nel quarto.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta degli Australian Open 2024 per le partite di oggi nel terzo turno ci presenta anche Novak Djokovic: il serbo ha preso un bello spavento contro Alexey Popyrin perdendo il secondo set – altro parziale lasciato per strada – e arrivando al tie break nel terzo, ma poi ha avuto vita facile e ora se la vedrà con Tomas Martin Etcheverry. Tutta da seguire la sfida tra Sebastian Korda e Andrey Rublev, il russo dopo aver giocato il quinto set all’esordio ha dominato al secondo turno ed è comunque favorito; il giovane Ben Shelton se la vede con il veterano Adrian Mannarino in una sfida generazionale, per Stefanos Tsitsipas l’avversario invece è Luca Van Assche che come già detto ha fatto fuori il nostro Musetti. Rischia Taylor Fritz, che dovrà giocare contro l’ungherese Fabian Marozsan fin qui ottimo.

Nel tabellone femminile degli Australian Open 2024 occhio a Mirra Andreeva, che ha umiliato Ons Jabeur: la sedicenne russa, già oggi star del circuito Wta, gioca contro Diane Parry ed è favorita ma chiaramente deve stare attenta a dare sempre il massimo. Per la numero 2 Aryna Sabalenka l’ostacolo è l’esperta Lesia Tsurenko, avremo un interessante derby statunitense tra Coco Gauff, già vincitrice Slam, e Alycia Parks: sfida suggestiva, 42 anni sommati e un match tra due giocatrici di origine afro che in qualche modo possono rinverdire i fasti di Serena Williams. Il big match sarà comunque quello tra Amanda Anisimova e Paula Badosa: entrambe in rampa di lancio – la spagnola di più, anche per anagrafica – ma costrette a stare fuori dal circuito a lungo per infortunio, entrambe ora sognano gli ottavi degli Australian Open 2024.











