Diretta/ AZ Alkmaar Torino streaming video tv: trasferta olandese (amichevole)

DIRETTA AZ ALKMAAR TORINO: TEST IMPEGNATIVO

AZ Alkmaar Torino, in diretta domenica 8 agosto 2021 alle ore 20.30 presso l’AFAS Stadion di Alkmaar, sarà una sfida che vedrà i granata impegnati in una trasferta olandese contro la formazione di casa dell’AZ. Secondo testi internazionale per il Torino dopo la sconfitta di misura subita in casa del Rennes. I granata sono ancora un cantiere aperto e soprattutto sono in ansia per risolvere la questione Belotti: rientrato dalla vittoria dell’Europeo con la Nazionale azzurra, il capitano granata è ancora in forse per la sfida di oggi, dovrà infatti valutare la sua condizione ma anche la proposta di rinnovo di contratto del club che al momento non sembra essere andata a buon fine.

Gli olandesi hanno vinto tutte le ultime tre amichevoli disputate, contro i greci dell’OFI Creta e del Panathinaikos e contro gli spagnoli della Real Sociedad. Terzo nell’ultima Eredivisie a una sola lunghezza dal PSV secondo, l’AZ è una formazione con ambizioni europee e sarà sicuramente un banco di prova interessante per capire a che punto sia arrivato il lavoro di Ivan Juric, che ha appena iniziato la sua avventura sulla panchina del Toro.

DIRETTA AZ ALKMAAR TORINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di AZ Alkmaar Torino, che dunque non potrà essere seguita dagli appassionati; non avremo a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per questa partita amichevole, dunque per le informazioni utili ci si potrà rivolgere agli account ufficiali che le due società mettono a disposizione (con consultazione libera) sui social network, in particolar modo consigliamo le pagine di Facebook, Twitter e Instagram.

PROBABILI FORMAZIONI AZ ALKMAAR TORINO

Le probabili formazioni di AZ Alkmaar Torino, match che andrà in scena all’AFAS Stadion di Alkmaar. Per l’AZ Alkmaar, Pascal Jansen schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Verhulst; Berkhout, Beukema, De Wit, Sugawara; Clasie, Koopmeiners, Letschert; Aboukhlal, Karlsson, Gudmudsson. Risponderà il Torino allenato da Ivan Juric con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Milinkovic; Djidji, Izzo, Buongiorno; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Aina; Linetty, Verdi; Zaza.

