Diretta Barcellona Arsenal/ Streaming video tv: sfida di lusso per il Trofeo Gamper

Barcellona-Arsenal, domenica 4 agosto 2019 alle ore 20.00, sarà una sfida che si disputerà al Camp Nou di Barcellona per il classico trofeo Gamper, dedicato all’ex presidente Blaugrana che ogni stagione oppone i padroni di casa del Barca ad un avversario di tradizione e livello. Stavolta tocca all’Arsenal, nella stagione appena trascorsa finalista di Europa League e reduce da un precampionato difficile ma comunque ricco di test di livello. Il Barcellona dopo le delusioni patite contro Roma e Liverpool nelle ultime due stagioni darà di nuovo l’assalto alla Champions e spera di farlo con Neymar di nuovo in rosa, con la corte all’asso brasiliano del PSG che si sta facendo serrata.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Barcellona-Arsenal, domenica 4 agosto 2019 alle ore 20.00, non sarà visibile sui canali satellitari italiani in chiaro sul digitale terrestre. Per ora i canali italiani non prevedono neppure la diretta streaming video via internet del match, ci sarà comunque la possibilità di seguire il match sui canali social dei due club, in attesa di nuove notizie sulla trasmissione del match nel nostro paese.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA ARSENAL

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Barcellona-Arsenal, domenica 4 agosto 2019 alle ore 20.00 per il Trofeo Gamper al Camp Nou. 4-4-2 per il Barcellona allenato da Valverde con questo undici titolare: Ter Stegen; Semedo, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Rafinha, Rakitic, Busquets, Collado; Griezmann, Puig. 4-2-3-1 per l’Arsenal allenato da Unay Emery che schiererà questa formazione: Leno; Chambers, Mustafi, Sokratis, Monreal; Xhaka, Guendouzi; Aubameyang, John-Jules, Mkhitaryan; Lacazette.



