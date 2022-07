Diretta/ Barcellona New York Red Bulls streaming video tv: super sfida (Amichevole)

DIRETTA BARCELLONA NEW YORK RED BULLS: PARTITA SENZA STORIA

Barcellona New York Red Bulls, in diretta domenica 31 luglio 2022 alle ore 01.00 italiane presso la Red Bull Arena di Harrison, nel New Jersey, sarà una sfida amichevole tra la formazione catalana e quella americana, facente parte della galassia Red Bull che in Europa ha Salisburgo e Lipsia come club di punta. I blaugrana hanno affrontato dei test di lusso nella loro tournée americana con il 2-2 contro la Juventus e la vittoria di misura nel “Clasico” estivo contro il Real Madrid.

Dall’altra parte i New York Red Bulls saranno sicuramente un test probante per il Barcellona, essendo nel pieno della MLS americana, nella quale sono reduci da una sconfitta nel derby contro il New York City ma in cui si sono poi riscattati vincendo 3-4 ad Austin. Nel Barcellona ovviamente osservato speciale quel Robert Lewandowski che ha lasciato dopo anni il Bayern Monaco, rimettendosi in gioco nella Liga spagnola proprio nell’anno dei Mondiali.

DIRETTA BARCELLONA NEW YORK RED BULLS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Barcellona New York Red Bulls, né sui canali in chiaro né su quelli a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Il servizio di diretta streaming video di Barcellona New York Red Bulls, tramite apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. sarà disponibile sulla tv ufficiale del club catalano, Barça TV+ ma solo per gli utenti collegati dalla Spagna. In Italia e negli altri paesi diversi dalla Spagna sarà però possibile assistere alla replica della partita 12 ore dopo il fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA NEW YORK RED BULLS

Le probabili formazioni della diretta Barcellona New York Red Bulls, match che andrà in scena alla Red Bull Arena di Harrison, nel New Jersey. Per il Barcellona, Xavi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ter Stegen, Roberto, Christensen, Piqué, Alba, Gonzalez, Busquets, Kessié, Dembelé, Lewandowski, Aubameyang. Risponderanno i New York Red Bulls allenati da Gerhard Struber con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Miguel, Long, Nealis, Nealis, Tolkin, Casseres Jr., Amaya, Morgan, Fernandez, Luquinhas, Klimala.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Barcellona New York Red Bulls, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per l'amichevole. La vittoria del Barcellona con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.12, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 6.80, mentre l'eventuale successo dei New York Red Bulls, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 13.00.











