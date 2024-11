VIDEO BARCELLONA BREST, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

All’Estadio Olimpico il Barcellona ha la meglio sul Brest vincendo per 3 a 0 come vedremo nelle immagini del video Barcellona Brest con i gol e gli highlights. Nel primo tempo i catalani iniziano bene la partita prendendone subito in mano il controllo anche grazie al gol del vantaggio siglato dal solito Robert Lewandowski, preciso nel trasformare il calcio di rigore fischiato per il fallo commesso dall’estremo difensore Bizot.

Passano i minuti e la situazione non sembra cambiare con il portiere ospite Bizot che cerca però di farsi perdonare al 40′ tenendo a galla i suoi quando disinnesca in maniera decisiva il colpo di testa insidioso provato da Fermin Lopez. Nel secondo tempo è di nuovo Bizot a dover negare la gioia del gol a Fermin Lopez rinnovando il loro duello anche al 55′ così da consentire ai rossobianchi di sperare ancore nell’eventuale rimonta.

Nel finale i blaugrana raddoppiano al 66′ con il gol firmato da Dani Olmo, assistito da Gerard Martin, ed i pirati si vedono invece annullare un gol per fuorigioco al 74′ con Lage. Nel recupero al 90’+2′ è Balde ad aiutare Lewandowski nel completare la doppietta personale che vale il tris definitivo. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro bosniaco Irfan Peljto ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo Lala al 25′, Camara al 63′, Ajorque al 74′ e Le Cardinal all’81’ solamente tra le file degli ospiti.

I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo quinto turno della competizione continentale permettono al Barcellona di toccare quota 12 nella classifica della Champions League 2024/2025 scavalcando proprio i diretti rivali di giornata del Brest, rimasti appunto bloccati a 10 punti.

