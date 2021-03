DIRETTA/ Bari Casertana video streaming tv: solo due incroci nel terzo millennio

DIRETTA BARI CASERTANA: I TESTA A TESTA

La storia di Bari Casertana è fatta di parecchi incroci, ma soltanto due di questi sono andati in scena nel secondo millennio: per trovare gli altri bisogna tornare alla prima metà degli anni Ottanta e ancora più indietro, per esempio nel 1970-1971 ci sono stati due episodi in un campionato di Serie B. Il quadro degli ultimi 10 match parla chiaro: la Casertana ha ottenuto una sola vittoria, in casa, e per trovarla bisogna tornare al febbraio 1976. Per il resto abbiamo invece cinque successi del Bari, con quattro pareggi; è abbastanza curioso notare che nelle ultime quattro partite i galletti siano riusciti a tenere la loro porta inviolata. Le ultime due gare assolute sono state disputate al Pinto; l’ultima al San Nicola è un pareggio senza reti nel maggio 1984 (lo stesso risultato del match di andata in quel campionato, che era di Serie C) e allora possiamo ricordare che lo scorso novembre il Bari era passato sul terreno di gioco dei rossoblu con un 2-0. L’allenatore era ancora Gaetano Auteri, i gol decisivi erano stati firmati da Mirco Antenucci e Adriano Montalto (che a gennaio si è trasferito alla Reggina, tornando così in Serie B), curiosamente in chiusura di ciascun tempo. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BARI CASERTANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bari Casertana è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 253 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

BARI CASERTANA: PADRONI DI CASA SUPER FAVORITI!

Bari Casertana, in diretta mercoledì 17 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio San Nicola di Bari, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Pugliesi chiamati a ripartire dopo la rocambolesca sconfitta di Terni: le velleità di inserimento nella corsa al primo posto nel girone C erano già sfumate, ma pur tenendo testa alla capolista la formazione pugliese ha dovuto incassare un nuovo ko, il secondo consecutivo. Il Bari resta così a -5 dall’Avellino secondo, obiettivo comunque ancora messo nel mirino dai ragazzi di Massimo Carrera. Arriva una Casertana che galleggia ancora in zona play off, anche se i campani nell’ultimo turno di campionato disputato hanno dovuto fare i conti con un’inaspettata sconfitta interna contro il Bisceglie impelagato nella zona bassa della classifica. La Casertana resta al decimo posto a +3 sulla Viterbese ma per partecipare alla post season servirà evitare ulteriori rilassamenti. La partita di questo turno infrasettimanale potrà dunque dire molte cose sul futuro di Bari e Casertana.

PROBABILI FORMAZIONI BARI CASERTANA

Le probabili formazioni della sfida tra Bari e Casertana presso lo stadio San Nicola. I padroni di casa allenati da Massimo Carrera scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Frattali; Semenzato, Perrotta, Di Cesare, Sarzi Puttini; De Risio, Maita, Bianco; Rolando, Cianci, Candellone. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Federico Guidi con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto::Avella; Hadziosmanovic, Buschiazzo, Carillo, Del Grosso; Matese, Santoro, Icardi; Cuppone, Turchetta, Rosso.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Bari e Casertana, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.55 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.65 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 6.25 volte la posta scommessa.



