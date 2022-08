Diretta/ Bari Palermo streaming video tv: regine del Sud (Serie B)

DIRETTA BARI PALERMO: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Bari Palermo, in diretta venerdì 19 agosto 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio San Nicola di Bari, sarà una sfida valida per la 2^ giornata del campionato di Serie B. Scontro tra regine del Sud che hanno iniziato sicuramente col piede giusto il nuovo campionato. Il Bari ha pareggiato 2-2 un match spettacolare sul difficile campo del Parma, mostrando una vocazione a un gioco offensivo e spettacolare che si era già visto nella sfida di Coppa Italia vinta contro una formazione di Serie A, il Verona.

Il Palermo ha rifilato invece un secco 2-0 al Perugia, proseguendo in continuità con la cavalcata che ha portato i rosanero a vincere i play off e trovare l’agognato ritorno in Serie B. Questo nonostante il passaggio di proprietà al City Group e l’assestamento che ne è derivato, con l’addio del tecnico Baldini e il ritorno di Corini. Il 24 aprile scorso in Serie C il Palermo ha vinto 0-2 l’ultimo precedente di campionato disputato in casa del Bari, che non batte i rosanero tra le mura amiche dello stadio San Nicola dai tempi della Serie B, dal 2-1 del primo marzo 2014.

BARI PALERMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà possibile seguire la sfida Bari Palermo in diretta televisiva in tanti modi: sui canali Sky ed in streaming sulle applicazioni o piattaforme di Now Tv, Dazn, Helbiz Live e Sky Go. La diretta Bari Palermo, come per tutte le altre sfide della Serie B, godrà della possibilità di essere vista in più modi possibili affinché ogni singolo tifoso, ed amante della Serie B, nella fattispecie di Bari e Palermo possano vedere la partita della propria squadra del cuore.

PROBABILI FORMAZIONI BARI PALERMO

Le probabili formazioni della diretta Bari Palermo, match che andrà in scena allo stadio San Nicola di Bari. Per il Bari, Michele Mignani schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Caprile; Pucino, Di Cesare, Terranova, Ricci; Folorunsho, Maiello, Maita; Botta; Antenucci, Cheddira. Risponderà il Palermo allenato da Eugenio Corini con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Sala; Damiani, Broh; Elia, Soleri, Stoppa; Brunori.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bari Palermo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Bari con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Palermo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.











