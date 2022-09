Diretta/ Basaksehir Fiorentina streaming video tv: viola, solo i 3 punti (Conference)

DIRETTA BASAKSEHIR FIORENTINA: ITALIANO DEVE VINCERE!

Basaksehir Fiorentina, in diretta giovedì 15 settembre 2022 alle ore 21.00 presso il Basaksehir Fatih Terim Stadium di Istanbul, sarà una sfida valida per la 2^ giornata della fase a gironi di Conference League. Solo i 3 punti per i viola che hanno iniziato il loro cammino, dopo i play off vinti contro il Twente, con una frenata inaspettata contro i lettoni del Riga, l’RFS che ha imposto il pari allo stadio Artemio Franchi alla squadra allenata da Vincenzo Italiano, costretta a rammaricarsi per le tante palle gol sprecate.

Al contrario i turchi del Basaksehir hanno iniziato alla grande calando il poker a Edimburgo contro gli scozzesi dell’Hearts of Midlothian, 0-4 a Tynecastle e candidatura avanzata per il primo posto nel girone, con questo scontro diretto a Istanbul che potrebbe rivelarsi già decisivo. Non ci sono precedenti tra le due squadre in Europa, la Fiorentina è reduce da una sconfitta a Bologna in Serie A mentre il Basaksehir nel campionato turco ha espugnato il campo del Besiktas ed è secondo a un solo punto dalla capolista Konyaspor.

BASAKSEHIR FIORENTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Basaksehir Fiorentina sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Basaksehir Fiorentina, come per tutte le altre sfide di Europa League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare. Inoltre questo sarà il match della settimana trasmesso anche sul digitale terrestre in chiaro di Tv8.

PROBABILI FORMAZIONI BASAKSEHIR FIORENTINA

Le probabili formazioni della diretta Basaksehir Fiorentina, match che andrà in scena al Basaksehir Fatih Terim Stadium di Istanbul. Per il Basaksehir, Emre Belozoglu schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sengezer; Sahiner, Duarte, Touba, Kaldirim; Turuc, Biglia, Aleksic; Traoré, Okaka, Serdar Gurler. Risponderà la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Gollini, Venuti, Martinez, Igor, Biraghi, Barak, Mandragora, Maleh, Sottil, Cabral, Ikone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Basaksehir Fiorentina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Champions League. La vittoria dello Shakhtar con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Celtic, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.60.











